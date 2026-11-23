Majo Aguilar protagonizó uno de los momentos más significativos del regreso de la NFL a México. La cantante interpretó el Himno Nacional Mexicano este domingo 22 de noviembre de 2026, durante la ceremonia previa al encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, celebrado en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre llevó su voz a un escenario que reunió a miles de aficionados al futbol americano y que marcó el regreso de los partidos de temporada regular de la NFL a territorio mexicano después de cuatro años.

Su participación también representó un nuevo capítulo en una trayectoria que ha estado estrechamente vinculada con la música tradicional mexicana.

Así fue la participación de Majo Aguilar en la NFL México 2026

Majo Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia protocolaria previa al encuentro entre los 49ers y los Vikings.

La cantante formó parte de un programa musical que reunió a distintas voces mexicanas y mexicoamericanas para acompañar uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año en la capital.

La artista MXKA fue seleccionada para interpretar el himno de Estados Unidos, mientras que la banda regiomontana The Warning fue anunciada como protagonista del espectáculo de medio tiempo.

La participación de Majo tuvo un significado particular por su relación con la música ranchera, un género que ha formado parte de la identidad cultural de México durante generaciones.

Majo Aguilar entonó increíble el Himno Nacional de México en el Estadio Azteca para el partido de la NFL, qué hermosa voz tiene😍❤️



Y el grito de Viva México!🇲🇽✨ pic.twitter.com/VRUqccrRpX — Roberto Haz (@tudimebeto) November 23, 2026

Majo Aguilar lleva el legado de su familia a un escenario internacional

Majo Aguilar pertenece a una de las familias más reconocidas de la música mexicana.

Es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos figuras fundamentales del cine y la música ranchera, cuyo legado continúa presente en distintas generaciones de intérpretes.

Sin embargo, la cantante ha desarrollado una propuesta artística propia, en la que combina los sonidos tradicionales del mariachi con arreglos y sensibilidades contemporáneas.

A través de proyectos como Mariachi Mío, ha explorado nuevas maneras de acercarse a la música mexicana sin perder sus raíces.

Su trayectoria incluye tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, así como reconocimientos en Premio Lo Nuestro.

Captura de pantalla

Las veces que Majo Aguilar ha cantado el Himno Nacional en eventos deportivos

La presentación en la NFL se suma a otras ocasiones en las que Majo Aguilar ha sido invitada a interpretar el Himno Nacional Mexicano.

En 2023 participó en un encuentro entre América y Chivas realizado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Dos años después, en mayo de 2025, interpretó el himno durante la función de boxeo encabezada por Saúl Canelo Álvarez y William Scull en Riad, Arabia Saudita.

Estas experiencias le han permitido representar musicalmente a México ante audiencias internacionales, más allá de sus conciertos y presentaciones habituales.

El regreso de la NFL a México reunió deporte y música

El partido entre San Francisco y Minnesota marcó el regreso de la NFL a la Ciudad de México, que no recibía un encuentro de temporada regular desde 2022.

El Estadio Banorte volvió a convertirse en sede de un acontecimiento que reunió a aficionados mexicanos y visitantes internacionales.

La presencia de Majo Aguilar, MXKA y The Warning también permitió incorporar distintas expresiones musicales a la celebración.

Para Majo, interpretar el Himno Nacional en este escenario representa otro momento destacado de una carrera construida alrededor de la música mexicana y de una identidad artística que continúa consolidándose.