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¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo

Desde un portero de 2.05 metros hasta defensas que superan los dos metros, estos son los jugadores más altos que participan en el Mundial de 2026.

Junio 22, 2026 • 
Tania Franco
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo

Ronald Martinez/Getty Images

El Mundial de 2026 reúne a algunas de las mayores estrellas del fútbol, pero también a verdaderos gigantes. Entre los 1,248 futbolistas convocados para la Copa del Mundo, varios destacan por superar la barrera de los dos metros de estatura, una característica que suele ser una ventaja en el juego aéreo y en las acciones a balón parado.

1. Florian Wiegele — 2.05 m

El futbolista más alto del Mundial 2026. Nació en Austria y juega como portero para el SV Ried, de la segunda división austriaca. Su imponente estatura lo convirtió en uno de los nombres más curiosos de la Copa del Mundo.

Florian Wiegele - los futbolistas más altos del Mundial 2026

Christian Bruna/Getty Images

2. Álvaro Montero — 2.01 m

Originario de El Molino, La Guajira, Colombia, es el guardameta titular de Millonarios FC. Su presencia en el área y sus reflejos lo han mantenido entre los porteros más destacados de Sudamérica.

¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? - Alvaro Montero

IG: Alvaro Montero.

3. Stjepan Radeljić — 2.01 m

Nació en Bosnia y Herzegovina y juega como defensa central. Actualmente milita en HNK Rijeka, campeón reciente de Croacia. Su altura y juego físico lo convierten en una amenaza constante en jugadas a balón parado.

¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? - Stjepan Radeljić

IG: Stjepan Radeljić.

4. Dan Burn — 1.98 m

Nació en Blyth, Inglaterra, y es uno de los defensas más altos del torneo. Milita en el Newcastle United y se ha convertido en una pieza clave tanto para su club como para la selección inglesa gracias a su fortaleza aérea.

Dan Burn - los futbolistas más altos del Mundial 2026

Instagram: @bigdanburn.

5. Erling Haaland — 1.95 m

Nació en Leeds, Inglaterra, mientras su padre jugaba profesionalmente allí, aunque representa a Noruega. La estrella del Manchester City es uno de los delanteros más temidos del mundo y uno de los jugadores más altos entre las grandes figuras del Mundial 2026.

Erling Haaland - los futbolistas más altos del Mundial 2026

Soccrates Images/Getty Images

Aunque la estatura puede marcar diferencias en ciertas jugadas, la historia del fútbol demuestra que el talento no depende de los centímetros. Sin embargo, en esta edición del Mundial, estos gigantes han logrado destacar incluso antes de que ruede el balón gracias a su impresionante presencia física.

Mundial futbolistas futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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