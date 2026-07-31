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Lamine Yamal sorprende con una emotiva dedicatoria a Inés García durante sus vacaciones

Durante sus vacaciones, Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores con una emotiva dedicatoria para Inés García, mostrando una faceta más personal y romántica.

Julio 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lamine Yamal sorprende con una emotiva dedicatoria a Inés García durante sus vacaciones

Lamine Yamal sorprende con una emotiva dedicatoria a Inés García durante sus vacaciones

Getty Images

Tras su gran participación en el Mundial 2026, Lamine Yamal se encuentra disfrutando de un merecido descanso junto a su novia Inés García, la pareja se encuentra de vacaciones en Saint-Tropez, Francia, donde el futbolista ha dejado ver su lado más romántico.

El futbolista de 19 años, sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video de su novia durante sus vacaciones, donde mostró su lado más cariñoso al dedicarle una tierna frase, un gesto que destacó en redes sociales y generó reacciones entre los fans por la complicidad que demostró la pareja.

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La romántica dedicatoria que Lamine Yamal hizo a su novia Inés García

Inés García compartió un video tipo Get Ready With Me desde Saint-Tropez, donde mostró su look para un día de playa y pidió la opinión de Lamine Yamal sobre su atuendo, protagonizando un divertido momento entre la pareja.

Lamine, que durante todo el video se mantuvo fuera de cámara, apareció al final y sorprendió a sus seguidores al llamarla “la más preciosa”, un gesto romántico que generó reacciones que se viralizaron rápidamente.

Por otra parte, Inés también reveló que Lamine la animó durante horas a compartir el video, un detalle que destacó la cercanía de la pareja y convirtió el momento en uno de los más comentados de sus vacaciones.

@inesitii

Me siento una princesa 😫🩵🙏🏾✨ Hacéis todos mis sueños realidad @Closet.bcn 🫠😮‍💨🤌🏾💘 Es increíble de verdad, os gusta?

♬ sonido original - Inés

Los elegidos de Lamine Yamal a Inés García

El comentario de Lamine en el video de Inés no fue el único momento donde la llenó de elogios por linda apariencia y buen gusto para vestir, el futbolista volvió a mostrar su admiración a Inés al comentar otro de sus videos y elogiar un nuevo conjunto que la influencer compartió durante sus vacaciones.

Esta vez el adjetivo que usó para calificar el look de novia fue: “espectacular”, y además hizo una divertida promesa en tono de broma, pues aseguró que si encontraban a una mujer que luciera mejor, se raparía las cejas, un gesto que encantó a sus seguidores.

Lamine e Inés también sorprendieron al lucir prendas coordinadas durante sus vacaciones, mostrando una faceta más cercana y relajada del futbolista fuera de las canchas.

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Lamine Yamal Inés García
Melisa Velázquez
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