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Cuándo y a qué hora será el partido Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

El Mundial 2026 está por llegar a su fin, pero antes de la gran final entre España y Argentina, se disputará el partido por el tercer lugar, en el que Francia e Inglaterra buscarán despedirse del torneo con una victoria

Julio 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

El encuentro entre Francia e Inglaterra se disputará el sábado 18 de julio de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, a las 3:00 pm hora México, un día antes de la gran final del Mundial. Ambos equipos llegan tras caer en las semifinales. Francia fue eliminada por España 2-0, mientras que Inglaterra perdió 2-1 frente a Argentina.

El encuentro podrá seguirse a través de las cadenas y plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión del Mundial, entre ellas TelevisaUnivision, Canal 5, TUDN y ViX, que han transmitido el torneo para el público mexicano.

Además del prestigio deportivo, el ganador del tercer lugar recibirá un importante incentivo económico. La FIFA confirmó que la selección que finalice en el tercer puesto obtendrá 29 millones de dólares en premios por desempeño.

La distribución para los cuatro primeros lugares quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares
Subcampeón: 33 millones de dólares
Tercer lugar: 29 millones de dólares
Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Aunque el título ya no está en disputa, el partido entre Francia e Inglaterra tiene aspectos clave debido a que para los franceses podría significar la despedida de Didier Deschamps como seleccionador nacional, mientras que figuras como Kylian Mbappé aún tienen la oportunidad de cerrar el torneo con récords individuales, como los 8 goles que suma en el Mundial, compartiendo el liderato de la carrera por la Bota de Oro con Lionel Messi.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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