Cuándo y a qué hora será el partido Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

El encuentro entre Francia e Inglaterra se disputará el sábado 18 de julio de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, a las 3:00 pm hora México, un día antes de la gran final del Mundial. Ambos equipos llegan tras caer en las semifinales. Francia fue eliminada por España 2-0, mientras que Inglaterra perdió 2-1 frente a Argentina.

El encuentro podrá seguirse a través de las cadenas y plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión del Mundial, entre ellas TelevisaUnivision, Canal 5, TUDN y ViX, que han transmitido el torneo para el público mexicano.

Además del prestigio deportivo, el ganador del tercer lugar recibirá un importante incentivo económico. La FIFA confirmó que la selección que finalice en el tercer puesto obtendrá 29 millones de dólares en premios por desempeño.

La distribución para los cuatro primeros lugares quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Aunque el título ya no está en disputa, el partido entre Francia e Inglaterra tiene aspectos clave debido a que para los franceses podría significar la despedida de Didier Deschamps como seleccionador nacional, mientras que figuras como Kylian Mbappé aún tienen la oportunidad de cerrar el torneo con récords individuales, como los 8 goles que suma en el Mundial, compartiendo el liderato de la carrera por la Bota de Oro con Lionel Messi.