Revista
Síguenos en:
Sports

Quién es el director técnico de Inglaterra; conoce a Thomas Tuchel, estratega alemán

La selección de Inglaterra tiene como director técnico al alemán Thomas Tuchel, uno de los entrenadores más reconocidos del futbol europeo y el encargado de guiar a los Three Lions en la Copa

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
thomas-tuchel-inglaterra.jpeg

Getty

El estratega Thomas Tuchel asumió oficialmente el cargo el 1 de enero de 2025, tras ser nombrado por la Asociación Inglesa de Futbol en octubre de 2024. El hombre que está detrás de cada movimiento en los partidos de la Selección de Inglaterra nació el 29 de agosto de 1973 en Krumbach, Alemania. Antes de convertirse en entrenador tuvo una breve carrera como futbolista, la cual terminó prematuramente por lesiones. A partir de entonces, inició su camino en los banquillos que lo llevó a convertirse en uno de los técnicos más exitosos del futbol europeo.

Su estilo se caracteriza por la disciplina táctica, la presión alta, la flexibilidad en los esquemas y la capacidad para potenciar el rendimiento de sus futbolistas.

Antes de llegar a Inglaterra, Tuchel dirigió a varios de los clubes más importantes de Europa como: Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich.

tomas-tuchel.jpeg

Getty

Su mayor logro internacional llegó con el Chelsea, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones de la UEFA 2020-2021, además de ganar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Tras la salida de Gareth Southgate después de la Eurocopa 2024, la Federación inglesa buscó un entrenador con experiencia en torneos de alto nivel, y encontraron a Tuchel, quien se convirtió en el primer entrenador alemán en dirigir la selección absoluta en Inglaterra, además del tercer técnico extranjero en la historia del combinado inglés, después de Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello.

thomas-tuchel.jpeg

Getty

Mundial futbol Thomas Tuchel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
jude-inglaterrajpeg
Sports
Cuánto mide Jude Bellingham; lo que debes saber de la estrella de Inglaterra y figura del Real Madrid
Julio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hermano-de-lamine-yamal.jpeg
Personalidades
Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal que se robó las miradas en el Mundial 2026
Julio 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ceremonia-clausura-mundial.jpeg
Entretenimiento
Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams encabezarán la ceremonia de clausura del Mundial 2026
Julio 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
semifinales-mundial-2026.jpeg
Sports
Mundial 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales?
Julio 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
novia-jude-bellingham.jpeg
Personalidades
Quién es la novia de Jude Bellingham, que acompaña a la estrella de Inglaterra
Jude Bellingham no solo acapara los reflectores por su talento con la selección de Inglaterra y el Real Madrid, sino también por su vida personal
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
quienes-son-los-padres-de-erling-haaland-a-que-se-dedican.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Erling Haaland y a qué se dedican; la familia deportiva detrás del noruego
Erling Braut Haaland es uno de los futbolistas más destacados del mundo gracias a su desempeño con el Manchester City F.C y la selección de Noruega
Julio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez