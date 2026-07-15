Quién es el director técnico de Inglaterra; conoce a Thomas Tuchel, estratega alemán

El estratega Thomas Tuchel asumió oficialmente el cargo el 1 de enero de 2025, tras ser nombrado por la Asociación Inglesa de Futbol en octubre de 2024. El hombre que está detrás de cada movimiento en los partidos de la Selección de Inglaterra nació el 29 de agosto de 1973 en Krumbach, Alemania. Antes de convertirse en entrenador tuvo una breve carrera como futbolista, la cual terminó prematuramente por lesiones. A partir de entonces, inició su camino en los banquillos que lo llevó a convertirse en uno de los técnicos más exitosos del futbol europeo.

Su estilo se caracteriza por la disciplina táctica, la presión alta, la flexibilidad en los esquemas y la capacidad para potenciar el rendimiento de sus futbolistas.

Antes de llegar a Inglaterra, Tuchel dirigió a varios de los clubes más importantes de Europa como: Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich.

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Su mayor logro internacional llegó con el Chelsea, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones de la UEFA 2020-2021, además de ganar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Tras la salida de Gareth Southgate después de la Eurocopa 2024, la Federación inglesa buscó un entrenador con experiencia en torneos de alto nivel, y encontraron a Tuchel, quien se convirtió en el primer entrenador alemán en dirigir la selección absoluta en Inglaterra, además del tercer técnico extranjero en la historia del combinado inglés, después de Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello.