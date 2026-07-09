Quiénes son los padres de Kylian Mbappé, a qué se dedican, cuántos años tienen y dónde viven

Sus padres, Wilfried Mbappé y Fayza Lamari, fueron atletas de alto nivel y desempeñaron un papel clave en el desarrollo de una de las mayores estrellas del deporte mundial.

Wilfried Mbappé nació el 11 de octubre de 1970, actualmente tiene 55 años, es de origen camerunés y emigró a Francia, donde construyó una gran parte de su carrera.

Aunque en su juventud jugó al futbol a nivel regional, se dio a conocer principalmente como entrenador de las categorías juveniles del club AS Bondy, ubicado en los suburbios de París. Fue precisamente ahí donde Kylian comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista.

Con el paso de los años, Wilfried también asumió funciones como representante y asesor de la carrera de su hijo, ayudándolo en decisiones deportivas antes de que la gestión profesional quedara en manos de la estructura familiar.

Su madre, Fayza Lamari nació el 17 de septiembre de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años. Es francesa de ascendencia argelina, específicamente de origen cabilio (Kabyle).

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Antes de involucrarse en los negocios deportivos fue una jugadora profesional de balonmano, disciplina en la que compitió en la primera división francesa. Tras el ascenso de Kylian al futbol de élite, su madre dejó el deporte profesional y se convirtió en una empresaria y representante deportiva. Actualmente participa en la gestión de la imagen, contratos comerciales y proyectos empresariales de su hijo, siendo consideradas una de las personas más influyentes en su carrera.

Además de Kylian, su hermano menor Ethan Mbappé también es futbolista profesional, mientras que su hermano adoptivo Jirès Kembo Ekoko desarrolló una carrera en el futbol francés.

¿Dónde viven los padres de Kylian Mbappé?

Durante muchos años vivieron en Bondy, un municipio ubicado al noreste de París, donde Kylian creció y comenzó su formación futbolística.

En la actualidad, Wilfried y Fayza mantienen un perfil discreto. Aunque pasan tiempo entre Francia y España para apoyar a su hijo, no han hecho pública su residencia exacta por motivos de seguridad.