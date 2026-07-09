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Quién fue el esposo de Bonnie Tyler y por qué no tuvo hijos

La muerte de Bonnie Tyler a los 75 años ha llevado a miles de seguidores a recordar no solo su exitosa carrera musical, sino también la discreta vida personal que mantuvo durante más de cinco décadas

Julio 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La intérprete de Total Eclipse of the Heart estuvo casada con el mismo hombre desde antes de alcanzar la fama, y aunque soñó con formar una familia, nunca tuvo hijos.

El gran amor de la vida de Bonnie Tyler fue Robert Sullivan, un exjudoca olímpico y empresario inmobiliario británico. Junto a Bonnie realizó inversiones en propiedades, terrenos agrícolas y otros negocios en Reino Unido, Portugal y Nueva Zelanda. Robert todavía sigue con vida, tiene 77 años y reside entre Portugal y Gales, donde vivía con la cantante, y la acompañó durante su enfermedad por un grave problema intestinal hasta sus últimos momentos.

La pareja se conoció a principios de la década de 1970, cuando Bonnie, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, comenzaba a cantar en clubes nocturnos de Gales. En ese entonces, Sullivan administraba centros nocturnos en Swansea y ambos iniciaron una relación que se fortaleció con el paso de los años.

Después de cuatro años de noviazgo, contrajeron matrimonio el 14 de julio de 1973, mucho antes de que la cantante conquistara al mundo con éxitos como It’s a Heartache, Holding Out for a Hero y Total Eclipse of the Heart.

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Getty

¿Bonny Tyler tuvo hijos?

No, durante muchos años la cantante estuvo enfocada en su carrera internacional y fue hasta los 39 años cuando ambos decidieron intentar convertirse en padres. Sin embargo, Bonnie sufrió un aborto espontáneo y posteriormente no logró volver a embarazarse. Con el tiempo, tanto ella como Robert se resignaron a que no formarían una familia con hijos propios.

En diversas entrevistas, la artista aseguró que nunca sintió un vacío por ello, ya qe siempre estuvo rodeada de una familia numerosa. Era madrina de cinco niños y convivía constantemente con sus sobrinos y sobrinos nietos, quienes ocuparon un lugar muy importante en su vida.

Bonnie Tyler
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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