Estos son los países que están en cuartos de final del Mundial 2026

Tras concluir los octavos de final, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza avanzaron a la fase de cuartos de final, que se disputará del 9 al 11 de julio en estadios de Estados Unidos.

El primer duelo será entre Francia y Marruecos, en un duelo que nos recuerda la histórica semifinal del Mundial de Qatar 2022. El encuentro se jugará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium a las 2:00 pm.

El segundo boleto a las semifinales se definirá el viernes 10 de julio, cuando España se mida ante Bélgica en el Los Ángeles Stadium a la 1:00 pm.

La actividad continuará el sábado 11 de julio con dos encuentros. El primero será en Noruega e Inglaterra, que se disputará en el Miami Stadium a las 3:00 pm. Más tarde, Argentina enfrentará a Suiza en el Kansas City Stadium en un partido programado a las 7:00 pm.

Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales del torneo, que se disputarán los días 14 y 15 de julio, mientras que la gran final está programada para el 19 de julio en el área metropolitana de Nueva York.