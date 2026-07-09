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Estos son los países que están en cuartos de final del Mundial 2026

El mundial ya tiene definidos los ocho equipos que continúan en la lucha por la Copa del Mundo

Julio 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Tras concluir los octavos de final, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza avanzaron a la fase de cuartos de final, que se disputará del 9 al 11 de julio en estadios de Estados Unidos.

El primer duelo será entre Francia y Marruecos, en un duelo que nos recuerda la histórica semifinal del Mundial de Qatar 2022. El encuentro se jugará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium a las 2:00 pm.

El segundo boleto a las semifinales se definirá el viernes 10 de julio, cuando España se mida ante Bélgica en el Los Ángeles Stadium a la 1:00 pm.

La actividad continuará el sábado 11 de julio con dos encuentros. El primero será en Noruega e Inglaterra, que se disputará en el Miami Stadium a las 3:00 pm. Más tarde, Argentina enfrentará a Suiza en el Kansas City Stadium en un partido programado a las 7:00 pm.

Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales del torneo, que se disputarán los días 14 y 15 de julio, mientras que la gran final está programada para el 19 de julio en el área metropolitana de Nueva York.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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