Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo

Desde 2021, Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen mantienen una sólida relación y, tres años después, se convirtieron en padres de su primer hijo, y aunque ambos prefieren mantener su vida privada y alejada de los reflectores, Johansen suele acompañar y apoyar al delantero en algunos de los momentos más importantes de su carrera, incluidos sus partidos en el Mundial 2026.

Aquí te contamos quién es Isabel, cómo comenzó su historia de amor con Haaland y los detalles más importantes de su relación.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?

Al igual que Haaland, Isabel creció en Bryne, Noruega, donde ambos se conocieron siendo niños mientras formaban parte del entorno futbolístico del club local Bryne FK, pues ella también jugó al fútbol y formó parte de las categorías femeninas de la institución deportiva.

Aunque con el tiempo decidió alejarse del ámbito profesional, y desde que su relación con Haaland se hizo pública, ha mantenido un perfil bajo, prefiriendo resguardar su vida privada y mantenerse lejos de la atención mediática, pero sin dejar de apoyar al noruego.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland? Getty Images

La historia de amor de Isabel Haugseng Johansen y Erling Haaland

Johansen y Haaland han estado juntos desde al menos 2021, y durante una entrevista de 2025, el propio Haaland confesó que fue Johansen quien dio el primer paso en su relación, dando comienzo a su tierna historia de amor.

“Me envió un mensaje. Ella jugó en el mismo club que yo, Bryne”, dijo a Goal.com. “Fue ella quien me miró. Yo no fui quien la miró”.

Haaland incluso admitió que antes de ese primer acercamiento, no recordaba a Isabel; sin embargo, ella se encargó de darle detalles de su infancia: “Ella recuerda muchas veces que me veía cuando éramos jóvenes, pero yo no”, dijo él. Johansen añadió que cree que fue “destino” que se encontraran.

Desde que están juntos, Erling recibe el apoyo constante de Isabel, quien suele asistir a sus partidos, mostrando su constante presencia en momentos clave de la carrera del delantero noruego, que ha causado sensación en este Mundial 2026.

Erling Haaland es padre de un niño junto a Isabel Haugseng Johansen

Erling e Isabel dieron la bienvenida a su primer hijo en diciembre de 2024, el embarazo se hizo público en octubre de ese año, cuando Haaland compartió una imagen en redes sociales anunciando la noticia de forma simbólica con un balón de fútbol y el mensaje “pronto”.

Aunque la pareja mantiene principalmente su vida familiar en privado, Haaland declaró a la Associated Press en octubre de 2025 que le atribuye a su hijo haberle puesto en la mejor forma de su carrera.

“Puedes estar físicamente preparado, pero también necesitas estarlo mentalmente”, explicó. “Y, siendo honesto, tener un hijo me hace incluso mejor jugador, porque me permite desconectar más que nunca”.

“Creo que no pienso en el fútbol en absoluto, algo que quizá cuando eres más joven te pasa: te preocupas un poco por todo. Pero cuando llego a casa, me relajo aún más. Y creo que tengo que dar las gracias a mi hijo”, añadió Erling Haaland.