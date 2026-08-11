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Así es la relación que Jennifer Aniston y Brad Pitt han mantenido en secreto desde hace años

Tras su polémico divorcio, Brad Pitt encontró nuevamente un apoyo incondicional en Jennifer Aniston, con quien ha mantenido una amistad en secreto durante años.

Agosto 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así es la relación que Jennifer Aniston y Brad Pitt han mantenido en secreto desde hace años

Así es la relación que Jennifer Aniston y Brad Pitt han mantenido en secreto desde hace años

Getty Images

Jennifer Aniston y Brad Pitt se convirtieron en uno de los matrimonios más queridos y admirados de Hollywood, la pareja se conoció en 1998 y para el año 2000, celebraron su boda con una exclusiva ceremonia en Malibú California.

Aunque parecían una de las parejas más estables de la industria, tras 5 años de matrimonio anunciaron su divorcio, Brad había conocido a Angelina Jolie en 2004, cuando filmaban Sr. y Sra. Smith, dando paso a uno de los escándalos más polémicos de Hollywood.

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La amistad que Jennifer Aniston y Brad Pitt lograron construir tras su divorcio

A pesar de la polémica que rodeó su divorcio, Aniston y Pitt lograron dejar atrás las diferencias con el paso de los años, y tiempo después, retomaron el contacto y construyeron una amistad que ambos han preferido mantener alejada de los reflectores.

El esperado reencuentro entre los actores ocurrió en enero de 2020, después de la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards), donde ambos coincidieron y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche.

De acuerdo con el Daily Mail, fue Brad quien tomó la iniciativa y llamó a Jennifer, desde entonces, los actores tuvieron reuniones discretas en en el set de The Morning Show, serie protagonizada por Aniston.

Durante la segunda temporada de The Morning Show, Brad iba al set y almorzaba con Jen en su tráiler. Llegaba y lo llevaban directamente hasta allí para un almuerzo privado, solo ellos dos, y se iba cuando ella retomaba el rodaje”, contó una fuente al medio.

La misma persona añadió: “Brad venía al set al menos una vez por semana. Algunos miembros del equipo lo sabían, pero no tenían idea de cuántas veces. Era una cita fija para comer y él la cumplía”.

Los informes aseguran que Brad también llegó a visitar a Jennifer en su casa, pues ambos evitaban a los paparazzis: “Jen y Brad se juntaron varias veces, principalmente en su casa. No podían verse en público”, señaló.

Reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt en 2020.

Reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt en 2020.

Emma McIntyre/Getty Images for Turner

¿Por qué Jennifer Aniston retomó el contacto con Brad Pitt?

El medio ha revelado que ni Jennifer ni Brad, buscaban retomar su relación romántica, simplemente ambos habían pasado por tanto juntos, que retomar el romance nunca fue una opción.

Creció una relación platónica. Nada más. Habían pasado por tanto, tanto en privado como en público, que una relación romántica nunca estuvo sobre la mesa”, explicó.

Sin embargo, Brad quería retomar la relación de amistad y confianza que había logrado tener con Jennifer en el pasado.

Para Brad no había una agenda oculta ni expectativa de retomar el romance. Más que nada, Brad extrañaba tenerla como amiga de confianza”, señaló.

Hoy en día, Brad valora mucho la amistad de Jennifer y reconoce lo importante que ha sido la actriz en su vida.

Se recordó rápidamente de lo importante que Jennifer había sido en su vida. Disfrutó genuinamente el reencuentro, pasar tiempo juntos lejos de los reflectores y ser amigos. Ella es, y sigue siendo, una de las pocas personas en las que él siente que puede confiar completamente. Volver a hablar con ella fue una de las mejores decisiones que ha tomado”, indicó.

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