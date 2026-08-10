Kate Hudson revela por qué rechazó protagonizar El diablo viste a la moda

A 20 años del estreno de El diablo viste a la moda, Kate Hudson reveló que su nombre estuvo ligado a la película antes de que Anne Hathaway se convirtiera en la inolvidable Andy Sachs. La actriz habló sobre aquella oportunidad durante una conversación con Drew Barrymore y reconoció que todavía piensa en lo que habría significado formar parte del proyecto.

Hudson aclaró que no se trató simplemente de rechazar la película. Según explicó, existieron conflictos de agenda y distintas circunstancias mientras el proyecto estaba en conversaciones, hasta que finalmente decidió no hacerlo.

Fue una de esas cosas que simplemente se te escapan. Había temas de agenda; estábamos en conversaciones y estaban pasando muchas cosas, así que sí, al final decidí no hacerlo. Kate Hudson

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Kate Hudson lamenta no haber trabajado con Meryl Streep

Aunque acepta el rumbo que tomó su carrera, Hudson reconoció que resulta inevitable preguntarse qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes, especialmente por la oportunidad de compartir pantalla con Meryl Streep.

Todo sucede exactamente como tiene que suceder. Aunque con cosas así piensas: ‘Dios, desearía que hubiera funcionado. Habría sido increíble’, porque, ¿quién no quiere trabajar con Meryl Streep? Kate Hudson

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El papel de Andy Sachs finalmente quedó en manos de Anne Hathaway, quien protagonizó la película de 2006 junto a Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. El filme se convirtió en un fenómeno cultural y dos décadas después su historia continuó con The Devil Wears Prada 2, estrenada en mayo de 2026.