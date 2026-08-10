¿Quién es Memo Schutz? La trayectoria del periodista deportivo

Memo Schutz ha cambiado temporalmente los estadios y las cabinas de transmisión por las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026. Su participación en la cuarta temporada del reality ha despertado el interés de una audiencia que quizá no conocía la extensa trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros reconocibles del periodismo deportivo mexicano.

Su nombre completo es Guillermo Schutz y, antes de dedicarse a los medios, estudiaba Derecho. Su camino profesional cambió cuando participó en un casting para comentaristas deportivos y descubrió una vocación que terminaría llevándolo de reportero a conductor, analista y narrador. Actualmente forma parte de TUDN y acumula más de 24 años trabajando en medios de comunicación.

Los grandes hitos de la carrera de Memo Schutz

Una de las claves de su trayectoria ha sido la diversidad de eventos deportivos que ha cubierto. Schutz ha participado en transmisiones de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, NFL, NBA y Super Bowls, además de compartir pantalla y transmisiones con figuras de la televisión deportiva como Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Su especialidad es el futbol americano y la NFL, aunque su carrera no se ha limitado a una sola disciplina. En televisión también ha formado parte de espacios como Contacto Deportivo y La Jugada, además de llevar su faceta como conductor fuera del terreno estrictamente deportivo con participaciones en Cuéntamelo Ya!.

Después de más de dos décadas contando las historias de otros desde los estadios, ahora Memo Schutz se convirtió en protagonista. Su participación en La Casa de los Famosos México 2026 le está permitiendo presentarse ante una audiencia distinta a la que tradicionalmente lo ha seguido en las transmisiones deportivas.