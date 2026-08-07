Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La inesperada razón por la que Lucero se niega a grabar un dueto con su hija Lucerito Mijares

La expectativa por escuchar juntas a Lucero y Lucerito Mijares continúa creciendo, y la cantante ya dio una respuesta contundente.

Agosto 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lucero y Lucerito

La inesperada razón por la que Lucero se niega a grabar un dueto con su hija Lucerito Mijares

Las Estrellas

Son muchos de sus fans y seguidores que esperan con emoción un dueto entre Lucero y su hija, Lucerito Mijares; sin embargo, la llamada “Novia de América”, ha descartado la posibilidad de que esto ocurra, al menos por el momento.

Lucero considera que este es el momento ideal para que Lucerito consolide su carrera como solista y se abra camino gracias a su propio talento, incluso reveló que tanto ella como su hija, han hablado sobre este proyecto, y ambas concuerdan en que no es el momento adecuado para grabar un dueto.

¿Por qué Lucero no quiere grabar un dueto con Lucerito Mijares?

En entrevista con Imagen Televisión, Lucero explicó que ha decidido no lanzar por ahora una colaboración con Lucerito Mijares, pues prefiere que su hija continúe forjando una identidad propia y sea reconocida por su talento en la industria musical.

Voy a decir la verdad, a mí me gustaría mucho que ella, y a ella también le gustaría, no es algo que yo haya ideado sola, pues que siga su camino, que empiece a formar y a andar con su propio proyecto y que, en sentido figurado, como artista, que se despegue un poco de sus papás”, expresó.

Sin embargo, esto no significa que no vaya a seguir presente en los proyectos de su hija, Lucero afirmó que tanto ella como Manuel Mijares seguirán apoyando a Lucerito, pues están convencidos de que tiene el talento y las herramientas necesarias para construir su carrera por mérito propio.

Vamos a estar siempre así porque nos amamos y porque obvio, pero yo creo que ella ya tiene la fuerza, la voz, el talento para poder hacer su propio proyecto y que ya no cante siempre con papá y con mamá porque creo que eso cuando era una niña estaba bien, pero ahora es una mujer joven que tiene mucho que decir y mucho que hacer”, añadió.

¿Lucero se irá de gira con Yuri?

Lucero también habló sobre la posibilidad de realizar una gira con Yuri y, entre risas, comentó que su amiga se adelantó al mencionar el proyecto, y aunque no confirmó los planes, admitió que la idea de compartir escenario le entusiasma.

Ay, la güera. La güera nada más anda diciendo. Ya no andes diciendo, güera. Estaría increíble. No, yo digo que, a ver, si se arma, yo digo que sí se va a armar, ¿no? Pero sería increíble”, comentó.

Lucero se alista para el estreno de Fuertes declaraciones, su nuevo álbum, del que dará a conocer nuevas canciones en los próximos meses.

Descubre más sobre Lucero Mijares
lucerito mijares
Entretenimiento
Lucerito Mijares comparte inédita fotografía junto a su mamá Lucero
Mayo 11, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Lucerito
Entretenimiento
Así ha crecido Lucerito, la hija de Lucero y Mijares
Febrero 02, 2020
 · 
Alejandra Morón

Lucero Lucero Mijares
Melisa Velázquez
Relacionadas
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul
Entretenimiento
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul
Agosto 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
loreto-peralta-1200x675.jpg
Entretenimiento
Loreto Peralta y Paco Amoroso son captados juntos en un restaurante de la CDMX y avivan rumores de romance
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La hija de Camila Sodi y Diego Luna sorprende por como luce ahora
Entretenimiento
Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo; ¿cuántos hijos tiene con Diego Luna y a qué se dedican?
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-unam
Entretenimiento
Cristian Castro presume pase reglamentado para entrar a la UNAM
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven unas vacaciones de ensueño en Mallorca con los hijos del cantante
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan de unos días de descanso en Mallorca, donde han compartido momentos familiares junto a los hijos del cantante.
Agosto 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
marichelo-puente-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Marichelo Puente rompe el silencio como nunca antes sobre su divorcio de Jorge D´Alessio
Tras 15 años de matrimonio, la actriz tomó una decisión que cambió su vida. Una elección a la que llegó tras una serie de traiciones dolorosas que, por respeto a sí misma, no pudo tolerar.
Agosto 05, 2026
 · 
Caleb Torres
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez