La inesperada razón por la que Lucero se niega a grabar un dueto con su hija Lucerito Mijares

Son muchos de sus fans y seguidores que esperan con emoción un dueto entre Lucero y su hija, Lucerito Mijares; sin embargo, la llamada “Novia de América”, ha descartado la posibilidad de que esto ocurra, al menos por el momento.

Lucero considera que este es el momento ideal para que Lucerito consolide su carrera como solista y se abra camino gracias a su propio talento, incluso reveló que tanto ella como su hija, han hablado sobre este proyecto, y ambas concuerdan en que no es el momento adecuado para grabar un dueto.

¿Por qué Lucero no quiere grabar un dueto con Lucerito Mijares?

En entrevista con Imagen Televisión, Lucero explicó que ha decidido no lanzar por ahora una colaboración con Lucerito Mijares, pues prefiere que su hija continúe forjando una identidad propia y sea reconocida por su talento en la industria musical.

“Voy a decir la verdad, a mí me gustaría mucho que ella, y a ella también le gustaría, no es algo que yo haya ideado sola, pues que siga su camino, que empiece a formar y a andar con su propio proyecto y que, en sentido figurado, como artista, que se despegue un poco de sus papás”, expresó.

Sin embargo, esto no significa que no vaya a seguir presente en los proyectos de su hija, Lucero afirmó que tanto ella como Manuel Mijares seguirán apoyando a Lucerito, pues están convencidos de que tiene el talento y las herramientas necesarias para construir su carrera por mérito propio.

“Vamos a estar siempre así porque nos amamos y porque obvio, pero yo creo que ella ya tiene la fuerza, la voz, el talento para poder hacer su propio proyecto y que ya no cante siempre con papá y con mamá porque creo que eso cuando era una niña estaba bien, pero ahora es una mujer joven que tiene mucho que decir y mucho que hacer”, añadió.

¿Lucero se irá de gira con Yuri?

Lucero también habló sobre la posibilidad de realizar una gira con Yuri y, entre risas, comentó que su amiga se adelantó al mencionar el proyecto, y aunque no confirmó los planes, admitió que la idea de compartir escenario le entusiasma.

“Ay, la güera. La güera nada más anda diciendo. Ya no andes diciendo, güera. Estaría increíble. No, yo digo que, a ver, si se arma, yo digo que sí se va a armar, ¿no? Pero sería increíble”, comentó.

Lucero se alista para el estreno de Fuertes declaraciones, su nuevo álbum, del que dará a conocer nuevas canciones en los próximos meses.