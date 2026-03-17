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Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti

El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Leonardo DiCaprio siempre solía acudir a las entregas de premios con su madre, Irmelin, sin embargo, esta vez optó por acudir junto a su pareja, la modelo de 27 años, con la que mantiene una relación desde hace un tiempo.

El actor hizo su debut con su pareja, aunque desfilaron por separado en la alfombra roja. Por su parte, DiCaprio llevó un clásico esmoquín negro, y ella un vestido color vino. Una vez dentro del Dolby Theatre de Los Ángeles, ambos fueron vistos sentados juntos y conversando durante la gala, marcando su primer evento juntos.

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Getty

Ceretti es una reconocida modelo internacional originaria de Italia, que ha trabajado con importantes casas de moda como Chanel, Armani, Dolce & Gabbana y Alexander McQueen.

Leonardo DiCaprio “rompió la regla de oro”, por una broma recurrente sobre sus relaciones sentimentales. Durante años, usuarios y medios notaron que muchas de sus parejas tenían 25 años o menos, y que el actor parecía terminar sus relaciones cuando ellas superaban esa edad. Por eso surgió el llamado “límite de los 25", que sugeria que DiCaprio no salía con mujeres mayores de esa edad.

Leonardo DiCaprio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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