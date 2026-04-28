EN PORTADA Lucero nos cuenta lo que nadie sabe de su faceta como mamá
Así, sin filtros, la actriz y cantante se describe como una mamá presente, ‘barco’ pero firme en valores. Hoy celebra a sus hijos, honra a su madre y vive un nuevo capítulo sobre el escenario con su gira Siempre Contigo en la que celebra 46 años de trayectoria. Además se sincera sobre la maternidad, la lactancia, el miedo de ser mamá primeriza y hasta de cuando su hija Lucero le pidió que la castigara.
FOTOS: GRACIELA MAURI
(sí, la protagonista de Mundo de juguete,
en quien se inspiró para entrarle a la artisteada)
STYLIST: MARCO CORRAL
El privilegio de amar no es sólo uno de sus éxitos más grandes; también es un himno a su vida. La cantó a dúo con Manuel Mijares –el padre de sus hijos y con quien estuvo casada por casi 15 años–; es también un tema que describe lo que una alma joven sueña con lograr.
Y es que, si de algo puede presumir Lucero, es de tener el privilegio de dedicarse a lo que más le gusta y, al mismo tiempo, de sostener ese complejo equilibrio entre lo personal y lo laboral. Porque sí, es exitosa dentro y fuera de los escenarios: como madre, cantante y actriz.Todo eso es digno de celebrarse, como nos lo platica justo en el arranque de su gira Siempre Contigo.
¿Qué te hubiera gustado saber antes de convertirte en “La Novia de América”?
Muchas cosas, como saber si iba a tener éxito o si algo se iba a volver popular o importante. Herramientas o hacks que me hicieran disfrutar y no sentirme como:“¿Estaré haciéndolo bien o me iré por acá o por allá?”. Cuando empecé mi carrera y grababa un disco no había una reacción inmediata. Había que esperar a que la canción se estrenara, sonara en las estaciones de radio y que la gente la empezara a pedir. Me hubiera gustado saber algunas cosas para disfrutar más y preocuparme menos. Pero, al final, ese fue el proceso perfecto; no haberme saltado etapas también fue maravilloso, y lo disfruté.
¿Qué significa para ti hoy la palabra “familia”?
Definitivamente, son mis hijos. Todos tenemos a esa familia que nos une –nuestros padres y hermanos, y los que vienen arriba de nosotros– pero, cuando tienes hijos, empiezas a formar tu propia familia. Me he dado cuenta que en la mía –aunque no esté casada ya con el papá de mis hijos– la relación es realmente sana, linda, buena y cordial, que incluso a veces trabajamos juntos. Creo que aunque mi familia no es funcional, a mí me funciona muchísimo. Desde poder estar con mis hijos, educarlos y seguir a su lado y aprender de ellos. Siento que la familia lo es todo, es mi motor y mi vida entera. Mis hijos son mi más grande regalo, mi más grande tesoro y mi prioridad absoluta. Son los que me mueven a hacer lo que más me gusta hacer, a seguir vigente, creciendo y aprendiendo a su lado.
¿Qué tipo de mamá eres: ‘barco’, exigente, amiga... o un poco de todo según el día?
Soy el tipo de mamá que va cambiando según las circunstancias.A veces soy más relajada y otras un poco más firme, pero en general tiendo a ser bastante ‘barco’.Y no tiene mucha gracia decirlo, la verdad, porque pobres niños: cuando eres así, pueden llegar a sentirse un poco desprotegidos. Decirles:“Sí, mi amor, haz lo que quieras” no siempre es lo mejor. Mis hijos y yo tenemos una relación muy cercana, somos grandes amigos, pero también hay autoridad y ellos lo entienden; me respetan muchísimo.Tengo la enorme fortuna de tener dos hijos muy sensatos, con mucho sentido común, emocionalmente inteligentes y con los pies en la tierra. Nunca me han dado problemas, ni en la adolescencia ni ahora de adultos. La verdad, son maravillosos y personas de bien, y espero que así sigan siempre
Dicen que los hijos le agarran la medida a los papás. ¿Te pasó con los tuyos?
No, bueno, claro que lo hicieron muchísimo. Hasta la fecha, saben perfectamente cómo manejarme... y ahí va la mamá a decir:“Sí mi amor, qué bonito”.Tampoco soy una mamá mensa ni mucho menos, pero tengo muy claro el tema de inculcarles valores que, para mí, es lo más importante.Ya si de chiquitos no sabían amarrarse las agujetas o tenían listo su uniforme al día siguiente o no acomodan las cosas de su cuarto o levantaban la ropa, yo pensaba: “Pues, eso ya lo aprenderán con la vida y la vida los irá colocando”, pero los valores fueron prioridad, y los tienen muy bien plantados. Por eso son personas de bien.
¿Cómo describes la relación que tienes con cada uno de tus hijos? ¿Son muy distintos entre sí?
Sí, son muy distintos, desde sus personalidades hasta sus características. Pasa siempre con los hermanos, hasta en los gemelos. Tengo una relación hermosísima con cada uno. Somos grandes amigos, cómplices en muchas cosas y no dejamos de tener respeto el uno por el otro. Siempre nos tratamos con mucho cariño, no nos decimos cosas feas ni tampoco han habido agresiones, gritos, sombrerazos, ni peleas fuertes.Tenemos una relación muy sana.
¿Hay algo que decidiste hacer diferente a como te criaron a ti?
Sí. Mis hijos son diferentes a mí y yo soy diferente a mi mamá. He hecho las cosas distintas. Claro que no diametralmente opuestas porque eso –los valores y lo que se vive en este ambiente familiar– es muy parecido a lo que viví. En el caso del papá de mis hijos, igual. Porque también tuvo una educación muy parecida a la mía y por eso entendimos cómo educar a nuestros hijos. Hasta el día de hoy, estamos muy de acuerdo sobre los permisos, en lo que sí y en lo que no.Acá entre nos, él también es muy ‘barco’(risas). En mi caso, mi mamá no era tan ‘barco’. Ni mi hermano ni yo éramos rebeldes, pero mi mamá era más exigente y más firme en muchos aspectos. Repito, eran otros tiempos... pero, hay cosas que nunca van a pasar de moda como el respeto, la dignidad, decir ‘por favor’ y ‘gracias’, y la sencillez.
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