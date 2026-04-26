Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo

El cantante y la actriz se dieron una escapada a Machu Picchu, uno de los lugares más espectaculares de Perú, donde disfrutaron de su amor

Abril 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados a su llegada a Perú para visitar el increíble centro arqueológico de Machu Picchu en Perú, luego de que el cantante ha tenido unos días libres entre los conciertos de su gira por Estados Unidos, ¿Y Ahora Qué?.

Ambos se dejaron ver muy enamorados en esta escapada romántica, en la que de acuerdo con Infobae, la pareja recorrió la ciudadela inca, además de la ciudad de Cusco, donde estuvieron rodeados en todo momento por su equipo de seguridad. Sin embargo, fueron reconocidos por algunos turistas que los saludaron y se tomaron fotos con ellos.

A través de su perfil de Instagram, Sanz compartió una selfie junto a la guapa actriz, con el fondo de la ciudad inca y la imponente montaña Huayna Picchu, donde escribió, “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”.

En dicha imagen, ambos posan muy felices y sobre todo, cómplices. Además, aprovecharon para firmar el libro de visitas. Sanz escribió, “una de las experiencias que te hacen mejor persona”. Mientras que la estrella de la serie DOC comentó en quechua “tupananchiskama”, que significa “hasta que nos volvamos a encontrar.

Su visita se da a dos meses de que confirmaran públicamente su relación precisamente en Perú.

En una entrevista con Jordi Évole para La Sexta, el cantante español se sinceró como nunca sobre sus sentimientos por la actriz peruana, confirmando que atraviesa una de sus mejores etapas.

Sanz dijo, “Estoy convencido de que el amor es para siempre. Más que nunca”.

Alejandro Sanz Stephanie Cayo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Dónde está hoy Bubbles? El inseparable chimpancé de Michael Jackson
Entretenimiento
¿Dónde está hoy Bubbles? El inseparable chimpancé de Michael Jackson
Abril 24, 2026
 · 
Tania Franco
El reencuentro entre Leighton Meester y Chace Crawford que revivivió Gossip Girl
Entretenimiento
El reencuentro entre Leighton Meester y Chace Crawford que revivivió Gossip Girl, así lucen en 2026
Abril 24, 2026
 · 
Tania Franco
¡Rompe récords! El biopic de Michael Jackson supera a Elvis y Bohemian Rhapsody
Entretenimiento
¡Rompe récords! El biopic de Michael Jackson supera a Elvis y Bohemian Rhapsody
Abril 24, 2026
 · 
Tania Franco
loli-bahia-rosalia.jpeg
Entretenimiento
Quién es y a qué se dedica Loli Bahía, la pareja de Rosalía
Abril 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Paris Jackson debuta en portada de revista
Entretenimiento
Paris Jackson se pronuncia en contra de la película de su padre Michael Jackson
La modelo denunció “mentiras descaradas” y falta de honestidad en la biopic de Antoine Fuqua
Abril 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-miranda-juan-felipe-samper-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Juan Felipe Samper, el novio actual de Carolina Miranda, la bella protagonista de ‘Perfil falso’
La actual pareja de la estrella de la exitosa serie, posee una fructífera carrera musical
Enero 12, 2025
 · 
Laura Reyes
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
Aislinn Derbez lanza La Magia del Caos
Entretenimiento
‘La Magia del Caos’ de Aislinn Derbez
Abril 22, 2020
 · 
Alejandra Morón