Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados a su llegada a Perú para visitar el increíble centro arqueológico de Machu Picchu en Perú, luego de que el cantante ha tenido unos días libres entre los conciertos de su gira por Estados Unidos, ¿Y Ahora Qué?.

Ambos se dejaron ver muy enamorados en esta escapada romántica, en la que de acuerdo con Infobae, la pareja recorrió la ciudadela inca, además de la ciudad de Cusco, donde estuvieron rodeados en todo momento por su equipo de seguridad. Sin embargo, fueron reconocidos por algunos turistas que los saludaron y se tomaron fotos con ellos.

A través de su perfil de Instagram, Sanz compartió una selfie junto a la guapa actriz, con el fondo de la ciudad inca y la imponente montaña Huayna Picchu, donde escribió, “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”.

En dicha imagen, ambos posan muy felices y sobre todo, cómplices. Además, aprovecharon para firmar el libro de visitas. Sanz escribió, “una de las experiencias que te hacen mejor persona”. Mientras que la estrella de la serie DOC comentó en quechua “tupananchiskama”, que significa “hasta que nos volvamos a encontrar.

Su visita se da a dos meses de que confirmaran públicamente su relación precisamente en Perú.

En una entrevista con Jordi Évole para La Sexta, el cantante español se sinceró como nunca sobre sus sentimientos por la actriz peruana, confirmando que atraviesa una de sus mejores etapas.

Sanz dijo, “Estoy convencido de que el amor es para siempre. Más que nunca”.