Kate Cassidy confiesa que está lista para tener citas de nuevo tras la muerte de Liam Payne

La conversación sobre el duelo y el amor después de la pérdida tomó un giro profundamente emotivo luego de que Kate Cassidy, última pareja de Liam Payne al momento de su muerte, compartiera un íntimo video en TikTok donde confesó que está lista para volver a salir con alguien.
Estoy lista para volver a salir con alguien. Ya pasó un año y medio desde que Liam falleció.
Sus palabras han resonado especialmente entre los fans del exintegrante de One Direction, cuya muerte conmocionó al mundo el 16 de octubre de 2024. Payne falleció a los 31 años en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el balcón del hotel CasaSur Palermo, un hecho que generó conmoción global. Reportes de prensa señalaron que Kate Cassidy había dejado Argentina dos días antes del fallecimiento, regresando a Florida el 14 de octubre, por lo que no se encontraba con él el día de su muerte.
Creo que el amor después de una pérdida es una parte muy importante dentro de tu proceso de duelo y no sé cómo se va a sentir eso.
En el video, Cassidy confesó que siempre soñó con enamorarse, tener hijos y formar una familia, y aseguró que cree que Liam habría querido eso para ella. Incluso imaginó que, cuando llegue ese día, pensará en él “en su boda” y en realidad “todos los días por el resto de su vida”.
Sus palabras también tocaron un tema que pocas veces se aborda públicamente: cómo el duelo puede convivir con nuevas oportunidades para amar. “Siempre amaré a Liam y eso nunca va a cambiar”, afirmó, subrayando que ninguna futura relación borrará lo vivido con el cantante. Para después compartir que iría a una cita doble.
La declaración ha sido leída por muchos fans como uno de los mensajes más honestos que ha compartido desde la muerte del artista. No solo por abrir una nueva etapa personal, sino porque resignifica el duelo no como un final, sino como una transformación.
El último amor que permanecerá por siempre
Kate Cassidy y Liam Payne comenzaron su relación en 2022 y durante más de dos años compartieron una historia muy visible en redes y apariciones públicas. Ella fue su última gran compañera sentimental, y hoy, con esta reflexión, parece abrir un nuevo capítulo sin soltar la memoria del amor que vivieron.
Más que anunciar que está lista para volver a enamorarse, Cassidy puso en palabras que amar otra vez no reemplaza una pérdida, también puede ser una forma de honrarla. También confesando lo nerviosa que está por conocer nuevas personas con el recuerdo de un amor que nunca se fue.