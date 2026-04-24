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¿Regresan Anne Hathaway y Chris Pine a El diario de la princesa 3? Esto es lo que se sabe hasta ahora

El esperado regreso a Genovia avanza, pero no todos los actores están confirmados en la historia que impactó a toda una generación que creció viendo la película de Disney.

Abril 23, 2026 • 
Tania Franco
¿Regresan Anne Hathaway y Chris Pine a El diario de la princesa 3? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Lee Celano/WireImage

El regreso de El diario de la princesa 3 es una de las secuelas más esperadas de los últimos años, y aunque el proyecto ya está en desarrollo por parte de Disney, la participación del elenco original ha generado gran expectativa, especialmente la de Anne Hathaway y Chris Pine.

Anne Hathaway sí regresa como Mia Thermopolis

La actriz confirmó públicamente que el proyecto está en marcha y que están “constantemente trabajando en ello”. Incluso adelantó que la intención es que esta película sea su próximo gran proyecto, aunque el desarrollo del guion sigue en proceso. Además, desde 2024 se confirmó que la tercera entrega está en desarrollo con Disney y contará con la dirección de Adele Lim, conocida por Crazy Rich Asians.

El caso de Chris Pine es muy distinto. Hasta ahora, no está confirmado su regreso como Nicholas Devereaux. Los rumores de su regreso continúan emocionando a la “generación Diney”, aunque ningún medio oficial ha confirmado su regreso.

Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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