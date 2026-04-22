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Kendall Jenner y Jacob Elordi están saliendo desde hace un par de meses

Los famosos comenzaron a salir desde febrero, de acuerdo con distintos reportes, aunque han decidido ser discretos

Abril 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Los rumores comenzaron a tomar fuerza tras el primer fin de semana del festival de Coachella, cuando el medio Deuxmoi aseguró que ambos fueron vistos “besándose” y mostrándose “muy cariñosos”, durante la fiesta posterior organizada por Justin Bieber.

Según un reportaje publicado por Daily Mail, Kendall Jenner y Jacob Elordi, llevan tiempo saliendo luego de que Kylie Jenner, la hermana menor de la modelo los presentó.

De acuerdo con la fuente, “Kylie estuvo mucho tiempo con Jacob durante la maratón de premios de Timothée Chalamet porque Jacob estaba nominado por Frankestein y Timothée por Marty Supreme.

“A Kylie le gustaba y pensaba que sería bueno para Kenny, así que le dijo: chica, date prisa, sal con este chico ya”.

La fuente añadió, “Kylie es la hermana dominante y presionó a Kenny para que comenzara un romance con Jacob porque quería organizar citas dobles con Timothée”.

Durante el tiempo que están saliendo juntos, “Kenny descubrió que conecto de inmediato con Jacob Elordi... había química”.

Kendall Jenner Jacob Elordi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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