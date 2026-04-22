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Dulce María comparte las primeras imágenes de su bebé

La cantante le dio la bienvenida a su segunda hija Fernanda

Abril 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Dulce María compartió fotos inéditas de su hija en redes sociales, donde escribió, “no existen palabras para describir el amor que siento... solo sé que en medio de toda esta etapa de postparto que es tan retadora, mi corazón explota de amor y de ternura al verte, oírte, al alimentarte, al sentir como te calmas cuando te pego a mí... infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. Te amo Fernanda”.

Aunque se desconoce cuándo nació la pequeña, el anuncio se hizo oficial a finales de marzo pasado.

“Bienvenida Fernanda. Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuándo lo anhelábamos”, dijo en aquella ocasión.

Cabe mencionar que Fernanda, será la hermanita menor de María Paula, su hija mayor que nació el 27 de noviembre de 2020, fruto de su matrimonio con el productor Francisco Álvarez.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando la familia celebró el cumpleaños número 5 de María Paula, la primogénita de la familia, a quien sus papás escribieron la canción Pequeña en 2022.

Dulce María
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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