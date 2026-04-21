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Love Story podría llevar a Elizabeth Taylor y Richard Burton a su temporada 2

Después del romance de JFK Jr. y Carolyn Bessette, el creador de la serie sugiere una historia marcada por escándalo, pasión y uno de los matrimonios más intensos de Hollywood

Abril 21, 2026 • 
Tania Franco
Love Story podría llevar a Elizabeth Taylor y Richard Burton a su temporada 2

Silver Screen Collection/Getty Images

Tras el éxito de su primera entrega centrada en John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la serie Love Story ya comienzaría a perfilar lo que podría ser su siguiente temporada. En una reciente conversación retomada por Vanity Fair, su creador dejó entrever que le gustaría explorar la historia de Elizabeth Taylor y Richard Burton, una de las relaciones más intensas, mediáticas y controvertidas del siglo XX.

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Instagram: Love Story FX.

Una historia más intensa

La elección no es casual. De acuerdo con el propio creador, esta pareja tiene “la intensidad correcta” para formar parte del universo de la serie, que busca retratar romances reales que marcaron la cultura y trascendieron más allá de lo privado. La historia de Taylor y Burton comienza en 1962, cuando ambos estaban casados con otras personas y se conocieron durante el rodaje de Cleopatra. La atracción fue inmediata y, en cuestión de semanas, su relación dejó de ser un rumor para convertirse en un escándalo internacional.

Perseguidos por paparazzi y señalados públicamente —incluso el Vaticano llegó a condenar su relación—, la pareja decidió ignorar las críticas. Ambos se divorciaron y se casaron poco después, iniciando una década de matrimonio tan apasionada como caótica. Compartieron pantalla en múltiples proyectos y protagonizaron constantes enfrentamientos públicos, que se volvieron casi tan legendarios como sus reconciliaciones.

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Getty Images

Su relación estuvo marcada por excesos, gestos grandilocuentes y episodios que alimentaron el mito, como el famoso diamante de 69 quilates que Burton le regaló tras una discusión. Se divorciaron en 1974, volvieron a casarse un año después y se separaron definitivamente menos de un año más tarde, consolidando una historia de amor que desafió toda lógica.

Años después, en 1984, la muerte de Burton cerró el capítulo más intenso de sus vidas, aunque no del todo. Elizabeth Taylor confesó que seguía profundamente enamorada de él, enviando una rosa roja en su despedida y visitando su tumba en privado. Un final tan cinematográfico como el inicio de su historia.

elizabeth taylor

Getty Images.

Aunque la segunda temporada de Love Story no ha sido confirmada oficialmente, esta posibilidad abre la puerta a una narrativa cargada de drama, glamour y emociones extremas, elementos que encajan perfectamente con la esencia de la serie. De concretarse, sería una de las historias más poderosas que la franquicia podría llevar a la pantalla.

Elizabeth Taylor Love Story series nuevas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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