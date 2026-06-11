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Así se vivió la ceremonia de apertura del Mundial en la CDMX

La fiesta más grande del futbol arrancó oficialmente este jueves con una ceremonia de inauguración llena de música, color y cultura en el estadio Ciudad de México, el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas

Junio 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Ante más de 80 mil aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo, el espectáculo reunió a algunas de las figuras más importantes de la música latina e internacional.

La ceremonia comenzó con una emotiva celebración de las raíces mexicanas. La cantante oaxaqueña Lila Downs fue una de las primeras en aparecer en escena, acompañada por elementos visuales inspirados en las culturas prehispánicas y un mensaje de unidad que marcó el tono de la fiesta mundialista. Posteriormente, Maná hizo vibrar al estadio con uno de sus éxitos emblemáticos “Oye mi amor”, desatando la euforia de los asistentes.

El ambiente continuó elevándose con las actuaciones de Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y J Balvin, quienes aportaron distintos ritmos que fueron desde el pop y el reggaetón hasta los sonidos tradicionales que identifican a México.

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Cada presentación estuvo acompañada por efectos visuales, coreografías y un despligue tecnológico que convirtió al recinto en una gran fiesta multicultural.

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Uno de los momentos más emotivos llegó con la participación del tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretó “DNA”, con la surcoreana EJAE, el himno oficial para esta edición de la Copa, aportando un toque solemne y elegante a la ceremonia.

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El cierre estuvo reservado para Shakira, quien apareció en el escenario junto al cantante nigeriano Burna Buy para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. La colombiana, considerada una de las artistas más ligadas a la historia reciente de las Copas del Mundo, ofreció una presentación espectacular que combinó música, danza y referencias a la identidad latinoamericana, provocando una ovación entre los asistentes.

La ceremonia también contó con la presencia de personalidades como Salma Hayek y Alejandro Fernández, quien fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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