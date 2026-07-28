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Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dice adiós legalmente al apellido de su padre

Tras años de distanciamiento, Suri Cruise decidió eliminar legalmente el apellido de su padre y adoptar una nueva identidad con el apellido de su madre, Katie Holmes.

Julio 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dice adiós legalmente al apellido de su padre

Getty Images

Al igual que algunos hijos de celebridades como Angelina Jolie y Brad Pitt, Suri Cruise decidió dar un paso importante en la construcción de su propia identidad al eliminar legalmente el apellido de su padre, Tom Cruise.

La estudiante universitaria de 20 años realizó el cambio legal de su apellido a Noelle, el segundo nombre de su madre Katie Holmes, de acuerdo con la documentación pública que recientemente salió a la luz.

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Suri Cruise elimina el apellido de su padre Tom Cruise

Fue en 2024 cuando Suri dejó de utilizar por primera vez el apellido de su padre, pues durante su graduación de preparatoria, la joven optó por usar Noelle, el segundo nombre de Katie Holmes, un gesto que marcó los primeros pasos en la construcción de una identidad propia alejada del apellido Cruise.

Actualmente, Suri estudia en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensilvania, y durante su primer año universitario, en octubre de 2024, se registró para votar en el condado de Allegheny bajo el nombre de Suri Noelle, dejando claro que el cambio en su nombre ya es completamente legal.

Los berrinches que ha protagonizado Suri Cruise

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dice adiós legalmente al apellido de su padre

Getty Images

Tras el divorcio de Katie Holmes y Tom Cruise en 2012, el actor se ha mantenido alejado de su hija Suri, incluso en diciembre de 2024, Katie desmintió los rumores de que Suri había recibido un fondo fiduciario de su padre al cumplir 18 años.

A través de Instagram, la actriz calificó la información como “completamente falsa” y pidió al medio, Daily Mail, que dejara de difundir rumores.

¿Cómo es la relación de Suri Noelle con su padre Tom Cruise?

La relación entre Suri Noelle y su padre, Tom Cruise, ha estado marcada por años de distancia, desde el divorcio de sus padres en 2012, la joven quedó principalmente al cuidado de su madre, Katie, y con el paso del tiempo dejó de aparecer públicamente junto al actor.

Aunque Tom ha hablado en algunas ocasiones sobre el amor que siente por su hija, ambos han mantenido una relación alejada de los reflectores, por lo que no se sabe si aún mantienen contacto; sin embargo, con el cambio de apellido de forma legal, es claro que Suri está decidida a tomar distancia definitiva de su padre.

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