Festival Paax GNP 2026, arte y sinfonía, desde la Riviera Maya

Por Caleb Torres García. El Festival Paax GNP es ya una tradición hecha posible por el talento y poder de convocatoria de la directora artística Alondra de la Parra, y el patrocinio de GNP Seguros, cuyo resultado final; un evento artístico y cultural de clase mundial, se supera año con año.

Fotos: Hildeliza Lozano y cortesía.

Y es que la actual edición, la quinta de forma consecutiva, es todo un acontecimiento al reunir a los mejores músicos y artistas internacionales en el Caribe Mexicano, para deleite de los amantes de las bellas artes.

Fotos: Hildeliza Lozano y cortesía.

“Gracias por acompañarnos una vez más al Festival Paax GNP 2026. ¡Vivir es increíble!”, mencionó Alondra de Parra visiblemente emocionada, segundos antes de cortar el listón inaugural, en Hotel Xcaret Arte.

Fotos: Hildeliza Lozano y cortesía.

Tras el simbólico arranque se realizó un coctel de bienvenida, en el que los asistentes (muchos de ellos personalidades del medio social, artístico, empresarial y hasta futbolístico), vestidos de blanco según la convocatoria, pudieron compartir impresiones tanto con Alondra como con los músicos, muchos de ellos, tratados ya con cierta familiaridad por parte del público mexicano, que año tras año disfruta de su talento en este festival.

Fotos: Hildeliza Lozano y cortesía.

Desde el pasado 23 de julio, y hasta el próximo 2 de agosto, el Salón Diego y el ya tradicional escenario Dark Side, reciben a los mejores músicos internacionales, dirigidos por Alondra de la Parra, con un programa completo que incluye zarzuela, sinfonías, coros, recitales y ballet. Todo esto posible con el patrocinio de GNP Seguros, que nos recuerda que Vivir es Increíble.