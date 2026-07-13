Danna se une a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: llegarán al Auditorio Nacional

El universo de Mentiras prepara uno de sus regresos más ambiciosos. Danna se incorporará como invitada especial a Mentiras All Stars, el espectáculo encabezado por Belinda y Mariana Treviño que ahora dará el salto al Auditorio Nacional.

La primera presentación de esta nueva etapa se realizará el 12 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, llevando al escenario de uno de los recintos más importantes del país los números, personajes y canciones que han convertido a Mentiras en un fenómeno de la cultura popular mexicana.

Súper feliz de unirme a este hermoso proyecto. ¡Ahí nos vemos! Danna

La participación de Danna representa una de las grandes novedades del espectáculo. La cantante compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño en un show que recorrerá algunos de los momentos más emblemáticos de Mentiras el Musical, Mentidrags y la adaptación televisiva.

Mentiras All Stars llegará al Auditorio Nacional

La gran noticia para los seguidores de la producción es que el espectáculo se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional, un paso que refleja el crecimiento del llamado “Mentiverso” tras el éxito de la obra y de su versión para televisión.

Ciudad de México: 12 de septiembre.

12 de septiembre. Monterrey: 2 de octubre en el Auditorio Banamex.

2 de octubre en el Auditorio Banamex. Guadalajara: 9 de octubre en el Auditorio Telmex.

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¿Cuándo será la preventa de boletos?

La preventa Banamex se realizará del 20 al 22 de julio, con la opción de pagar a tres meses sin intereses, de acuerdo con la información difundida en el cartel oficial. Posteriormente, los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Con Danna como invitada, el regreso de Belinda y Mariana Treviño, y una fecha confirmada en el Auditorio Nacional, Mentiras All Stars se perfila como uno de los acontecimientos teatrales y musicales más esperados de 2026.