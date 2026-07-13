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Jude Bellingham presume una colección de autos millonaria y de alta gama

El talentoso mediocampista inglés, Jude Bellingham destaca no solo por su desempeño en la cancha, sino también por su impresionante colección de autos de alta gama.

Julio 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
La lujosa y millonaria colección de autos de Jude Bellingham

La lujosa y millonaria colección de autos de Jude Bellingham

Getty Images

Jude Bellingham, reconocido por su talento y liderazgo como mediocampista de la Selección de Inglaterra y del Real Madrid, también ha llamado la atención fuera del campo de juego, pues a sus 23 años, el futbolista inglés presume una destacada colección de autos de lujo, valuada en varios millones de dólares.

La colección de Bellingham reúne una selección de automóviles deportivos y SUV de lujo que sobresalen por su tecnología de vanguardia, diseño sofisticado y prestaciones de alto rendimiento que la hacen envidiable.

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La lujosa y millonaria colección de autos de Jude Bellingham

Bellingham puede presumir de autos de lujo de marcas como Lamborghini, Mercedes-Benz, Audi y Range Rover, reconocidas por su exclusividad, potencia y diseño sofisticado, cualidades que reflejan el exclusivo estilo de vida del futbolista.

Bentley Continental GT

Este gran turismo británico combina un diseño elegante con un alto rendimiento, además de un interior refinado con acabados de primera calidad que reflejan confort, potencia y distinción.

Ferrari 488 Pista

Este es uno de los autos más exclusivos y valiosos de la colección de Bellingham, se encuentra quipado con un motor V8 biturbo de 3.9 litros y cerca de 720 caballos de fuerza, este superdeportivo destaca por su impresionante rendimiento, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y superar los 340 km/h.

Lamborghini Urus

El Lamborghini Urus combina la funcionalidad de un SUV familiar con el ADN deportivo de la marca italiana, y con su motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, alcanza los 305 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 3.6 segundos, por lo que es uno de los modelos favoritos entre los futbolistas europeos gracias a su mezcla de espacio, lujo y alto rendimiento.

Mercedes-Benz Clase E

Este auto aporta a la colección de Bellingham una opción de lujo más orientada al confort y la sofisticación. Este sedán ejecutivo destaca por su diseño elegante, tecnología avanzada y un interior de alta calidad, ofreciendo una conducción refinada y cómoda para el uso diario.

Porsche 911

Reconocido por su diseño icónico, su desempeño sobresaliente y su ingeniería de precisión, este modelo combina velocidad, elegancia y una experiencia de conducción de alto nivel.

Rolls-Royce Cullinan

Este SUV de alta gama combina un diseño imponente, materiales exclusivos y tecnología avanzada, ofreciendo una experiencia de conducción marcada por el confort, la elegancia y la sofisticación.

Range Rover-Sport SVR

El Range Rover Sport SVR destaca en la colección de Jude por combinar lujo, comodidad y potencia. Equipado con un motor V8 sobrealimentado de más de 570 caballos de fuerza, este SUV ofrece un interior refinado con acabados en cuero, avanzados sistemas de asistencia y gran confort para viajes largos.

Para muchos aficionados, la pasión del futbolista por los autos se ha convertido en una muestra más de su éxito dentro y fuera de las canchas.

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Jude Bellingham
Melisa Velázquez
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