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Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que hoy se pone a prueba en el Mundial 2026

De compartir vestidor en el Borussia Dortmund a enfrentarse por un boleto a las semifinales, la amistad entre dos de las mayores estrellas del futbol europeo vivirá hoy uno de sus capítulos más especiales.

Julio 11, 2026 • 
Tania Franco
Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que hoy se pone a prueba en el Mundial 2026

Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images

El Mundial 2026 regalará uno de esos partidos que trascienden el resultado. Cuando Inglaterra y Noruega saltaron al campo, Jude Bellingham y Erling Haalandse no dejaron de ser dos grandes amigos para convertirse en rivales durante 90 minutos, siendo que en más de un ocasión compartieron una sonrisa.

Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que hoy se pone a prueba en el Mundial 2026

Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Ambos coincidieron en el Borussia Dortmund entre 2020 y 2022. Haaland ya era una de las grandes promesas del futbol europeo cuando un joven Bellingham llegó desde el Birmingham City con apenas 17 años. La conexión fue inmediata. Compartieron entrenamientos, celebraciones y una química que se trasladó rápidamente fuera de la cancha.

Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que hoy se pone a prueba en el Mundial 2026

Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Una amistad que nació en Dortmund

Durante su etapa en Alemania, era común verlos bromear en los entrenamientos, celebrar goles juntos e incluso protagonizar entrevistas donde demostraban la confianza que existía entre ambos. Cuando Haaland fichó por el Manchester City en 2022, Bellingham le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Desde entonces, ambos han hablado con admiración el uno del otro. Haaland ha definido a Jude como un jugador “increíble”, mientras que Bellingham ha asegurado que el delantero noruego es uno de los mejores futbolistas con los que ha compartido vestidor.

Jude Bellingham y Erling Haaland: la historia de una amistad que hoy se pone a prueba en el Mundial 2026

Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images

Dos amigos, un mismo sueño y un solo lugar en semifinales

Ahora, el Mundial los colocó frente a frente. Bellingham busca conducir a Inglaterra hacia una nueva semifinal, mientras Haaland intenta hacer historia con Noruega.

Mientras Jude metió un gol, Noruega respondió igual, marcando uno de los empates de primer tiempo más emocionantes del Mundial 2026. Fuera de la cancha seguirán siendo grandes amigos. Dentro de ella, solo uno podrá continuar persiguiendo el sueño de levantar la Copa del Mundo.

Mundial futbolista
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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