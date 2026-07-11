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¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026? México ya aseguró una millonaria recompensa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo entregará el trofeo más codiciado del fútbol, sino también una bolsa económica histórica.

Julio 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

Getty Images

El Mundial 2026 se acerca a su recta final y, además de coronar al nuevo campeón del mundo, repartirá una bolsa económica sin precedentes, la FIFA elevó la dotación total del torneo a 871 millones de dólares, cifra que representa un incremento histórico frente a los 440 millones distribuidos en Qatar 2022.

Este aumento considerable se debe principalmente a la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones y al mayor número de partidos que se disputaron durante el torneo celebrado en tres países diferentes: Canadá, Estados Unidos y México.

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¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

Además del prestigio deportivo, el Mundial representa una importante fuente de ingresos para las federaciones nacionales, pues cada selección clasificada recibe inicialmente 1.5 millones de dólares para cubrir su preparación, y las recompensas aumentan conforme avanza en el torneo, hasta llegar al premio destinado al campeón.

La selección que gane el Mundial 2026 el próximo 19 de julio recibirá 50 millones de dólares, la mayor recompensa económica otorgada en la historia de la Copa del Mundo, y una cifra que supera en 8 millones de dólares el premio que obtuvo Argentina tras conquistar el título en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

El subcampeón tampoco se va con las manos vacías, pues aunque pierda en la final, tendrá un premio económico de 35 millones de dólares, mientras que el tercer lugar podrá obtener la suma de 30 millones y el cuarto 28 millones.

¿Cuántos millones ganó la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana finalizó el Mundial de la FIFA 2026 en noveno lugar tras perder ante Inglaterra, y recibió una recompensa económica de 16.5 millones de dólares por su participación y desempeño.

Esta cifra, equivalente a más de 290 millones de pesos mexicanos, incluye premios deportivos y apoyo para la preparación del torneo, tras haber alcanzado los octavos de final.

La edición de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, marcará un antes y un después en la historia del torneo por el aumento en la cantidad de selecciones y en la distribución económica.

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