Qué significa la canción de Erling Haaland, el goleador noruego que se volvió viral en el Mundial

El cántico de Haaland se escucha con frecuencia durante los partidos de su selección en el Mundial, como en redes sociales. La canción conocida simplemente como “Haaland (Ha Ha Ha) ", fue creada por aficionados del Manchester City y se convirtió rápidamente en uno de los himnos dedicados al delantero tras su llegada al club en 2022.

La canción es un homenaje a su carrera, su familia y su capacidad goleadora. Adopta la melodía de “Bella Ciao”, el famoso tema italiano que volvió a hacerse viral gracias a la serie La Casa de Papel.

La letra dice frases como: “es azul como su padre”, hace referencia a Alf-Inge Haaland, quien también jugó en el Manchester City. “Llegó desde Alemania”, recuerda que fichó por el City tras jugar con el Borussia Dortmund en la Bundesliga.

“Está aquí para ganar la Champions League”, “Nacido en Yorkshire, chico noruego”.

La repetición de “Ha-Ha-Ha-Haaland”, está diseñada para que miles de aficionados puedan corearla fácilmente en el estadio.

Durante el Mundial, Haaland no solo ha sido protagonista por sus goles, sino también porque la afición noruega ha popularizado nuevas celebraciones como el llamado “Viking Row”, una coreografía inspirada en los antiguos vikingos que se realiza mientras se anima al equipo y al delantero. Este ritual se ha convertido en uno de los símbolos de la sorprendente actuación de Noruega en el torneo.

Con siete goles en el Mundial. Haaland se mantiene entre los máximos anotadores del campeonato y cada vez que marca, miles de aficionados vuelven a entonar el famoso “Haaland, Haaland”, consolidándolo como uno de los cánticos futbolísticos más reconocibles de la actualidad.