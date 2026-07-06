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Astor y Gabrielle: los hermanos de Erling Haaland que han vivido su éxito desde el inicio

El éxito de Erling Haaland en el Mundial 2026 también ha despertado el interés por su vida familiar, y ahora sus hermanos, Astor y Gabrielle, acaparan la atención.

Julio 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Astor y Gabrielle: los hermanos de Erling Haaland que han vivido su éxito desde el inicio

Astor y Gabrielle: los hermanos de Erling Haaland que han vivido su éxito desde el inicio

Getty Images

Erling Haaland se ha consolidado como el gran fenómeno del Mundial 2026, el delantero de la Selección de Noruega no solo destaca por su capacidad goleadora, sino también por su imponente presencia en el campo de juego y su creciente popularidad en redes sociales.

Sin embargo, toda esta atención ha generado un sorprendente interés en su vida personal y familiar, y ahora son sus hermanos, Astor y Gabrielle, los que están llamando la atención de los aficionados que siguen de cerca el desempeño de Haaland en el torneo.

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Astor y Gabrielle: ¿quiénes son los hermanos de Erling Haaland?

Astor y Gabrielle Braut Haaland son los hermanos de Erling Haaland y forman parte de una familia con fuerte vínculo deportivo, los tres son hijos del exfutbolista de la Premier League, Alfie Haaland y la atleta Gry Marita Braut, crecieron en un entorno activo y unido, acompañando al delantero noruego desde el inicio de su carrera profesional.

Astor Braut Haaland

Astor Braut Haaland, el hermano mayor de Erling Haaland, mantiene un perfil bajo y una vida lejos de los focos, se sabe que estudió en el Instituto de Negocios de Birmingham y ha orientado su vida hacia el ámbito de la economía y la administración, desarrollando una carrera profesional fuera del fútbol y de la exposición pública.

Gabrielle Braut Haaland

Gabrielle es la hermana del medio, y a diferencia de su hermano Astor, tiene una presencia más activa en redes sociales, donde suele compartir fotografías familiares, presumiendo también el talento de su hermano menor.

Es madre de tres hijos y ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la salud, manteniendo un perfil más discreto fuera del ámbito mediático, pero siempre apoyando a sus hermanos.

Mientras Erling Haaland destaca por su rendimiento en el Mundial, sus hermanos Astor y Gabrielle forman parte del entorno familiar que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en el fútbol, y que siguen a su lado, mostrando con pasión que lo apoyan en cada paso hacia su éxito.

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