8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo

A lo largo de la historia, muchas mujeres han desafiado las expectativas sociales, culturales y políticas de su tiempo. Sus voces no solo marcaron un antes y un después en sus disciplinas, sino que también abrieron caminos para las generaciones que vendrían después.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, recordamos ocho frases de figuras femeninas que, con su pensamiento y valentía, se adelantaron a su época y siguen resonando hoy. Siendo que hoy no es un día de celebración, sino que de memoria y revolución por la equidad de género.

No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. María Félix.

Getty Images.

Con su personalidad fuerte y su independencia, María Félix rompió estereotipos en la industria del entretenimiento y se convirtió en una de las figuras más influyentes del cine latinoamericano.

Realiza un acto de bondad al azar, sin esperar recompensa. Diana de Gales.

Getty Images

Diana fue pionera en usar su plataforma para visibilizar causas humanitarias, desde la lucha contra el estigma del VIH hasta las campañas contra las minas antipersona.

Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida Kahlo.

Michael Ochs Archives/Getty Images

Su obra y su vida desafiaron los estándares de belleza, género y arte, convirtiéndola en una de las pintoras más influyentes del siglo XX.

Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes. Malala Yousafzai.

Malala se convirtió en símbolo global del derecho de las niñas a la educación tras sobrevivir a un atentado por defender esta causa.

Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera. Coco Chanel.

Chanel transformó la manera en que las mujeres se vestían, introduciendo prendas más cómodas y redefiniendo la elegancia moderna.

Lo que haces hace una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall.

Su investigación con chimpancés cambió para siempre la forma en que entendemos la relación entre humanos y animales.

Getty Images.

Sé una mujer que apoya a otras mujeres. Hágansen cumplidos unas a otras, dense palabras de aliento, empoderen a las demás. Marie Curie.

Curie rompió barreras en la ciencia en una época en la que las mujeres tenían acceso limitado a la educación y la investigación.

No hay puerta, ni cerradura, ni cerrojo que puedas poner en la libertad de mi mente. Virginia Woolf.

Escritora y una de las voces más influyentes del pensamiento feminista moderno. A través de su obra literaria y ensayos, Woolf defendió la independencia intelectual y creativa de las mujeres.

Las palabras de estas mujeres no solo reflejan sus experiencias personales, sino también las luchas colectivas de su tiempo. Cada una, desde su trinchera —ya fuera el arte, la ciencia, la moda o el activismo— ayudó a abrir puertas que antes parecían cerradas.