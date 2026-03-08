Revista
Personalidades

8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo

De la ciencia a la literatura, del activismo a la cultura, estas mujeres desafiaron las normas de su época y dejaron reflexiones que siguen inspirando generaciones.

Marzo 08, 2026 • 
Tania Franco
8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo

Mondadori Portfolio/Mondadori via Getty Images

A lo largo de la historia, muchas mujeres han desafiado las expectativas sociales, culturales y políticas de su tiempo. Sus voces no solo marcaron un antes y un después en sus disciplinas, sino que también abrieron caminos para las generaciones que vendrían después.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, recordamos ocho frases de figuras femeninas que, con su pensamiento y valentía, se adelantaron a su época y siguen resonando hoy. Siendo que hoy no es un día de celebración, sino que de memoria y revolución por la equidad de género.

No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida.
María Félix.

8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo

Getty Images.

Con su personalidad fuerte y su independencia, María Félix rompió estereotipos en la industria del entretenimiento y se convirtió en una de las figuras más influyentes del cine latinoamericano.

Realiza un acto de bondad al azar, sin esperar recompensa.
Diana de Gales.

Starry Diana

Getty Images

Diana fue pionera en usar su plataforma para visibilizar causas humanitarias, desde la lucha contra el estigma del VIH hasta las campañas contra las minas antipersona.

Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.
Frida Kahlo.

Frida Kahlo

Michael Ochs Archives/Getty Images

Su obra y su vida desafiaron los estándares de belleza, género y arte, convirtiéndola en una de las pintoras más influyentes del siglo XX.

Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes.
Malala Yousafzai.

malala

Malala se convirtió en símbolo global del derecho de las niñas a la educación tras sobrevivir a un atentado por defender esta causa.

cocochanel.jpg

Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera.
Coco Chanel.

Chanel transformó la manera en que las mujeres se vestían, introduciendo prendas más cómodas y redefiniendo la elegancia moderna.

jane-goodall.jpeg
Lo que haces hace una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer.
Jane Goodall.

Su investigación con chimpancés cambió para siempre la forma en que entendemos la relación entre humanos y animales.

8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo - Marie Curie

Getty Images.

Sé una mujer que apoya a otras mujeres. Hágansen cumplidos unas a otras, dense palabras de aliento, empoderen a las demás.
Marie Curie.

Curie rompió barreras en la ciencia en una época en la que las mujeres tenían acceso limitado a la educación y la investigación.

No hay puerta, ni cerradura, ni cerrojo que puedas poner en la libertad de mi mente.
Virginia Woolf.

Escritora y una de las voces más influyentes del pensamiento feminista moderno. A través de su obra literaria y ensayos, Woolf defendió la independencia intelectual y creativa de las mujeres.

Las palabras de estas mujeres no solo reflejan sus experiencias personales, sino también las luchas colectivas de su tiempo. Cada una, desde su trinchera —ya fuera el arte, la ciencia, la moda o el activismo— ayudó a abrir puertas que antes parecían cerradas.

María Félix princesa Diana Lady Di Frida Kahlo Malala Yousafzai Coco Chanel
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
alexandra-leclerc-charles-leclerc.jpeg
Personalidades
Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
“No voy a renunciar”: Fátima Bosch responde en Harvard a cuestionamientos sobre su coronación
Personalidades
“No voy a renunciar”: Fátima Bosch responde en Harvard a cuestionamientos sobre su coronación
Marzo 07, 2026
 · 
Tania Franco
pedro friedeberg y su hija
Personalidades
Falleció el artista Pedro Friedeberg a los 90 años
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
frida kahlo
Arte y Cultura
La exposición temporal en CDMX que reúne obras de Frida Kahlo y Diego Rivera
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco
Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México
Personalidades
Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México
En su regreso al Auditorio Nacional, el grupo nos habló sobre música, caballerosidad y su nueva etapa artística
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
gonzalo-hevia.jpeg
Personalidades
Quién es y a qué se dedica Gonzalo Hevía Baillères, el nuevo novio de Emma Watson
El empresario mexicano pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las más influyentes en el país, que encabeza Grupo Bal
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alexandra-esposa-de-charles-leclerc-quien-es.jpeg
Personalidades
Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de Charles Leclerc
Te contamos lo que sabemos sobre la influencer que se casó en secreto con el piloto de la F1
Febrero 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Victoria-Federica-de-Marichalar-y-Jorge-Navalpotro.jpeg
Personalidades
Victoria Federica de Marichalar hace oficial su relación en su primera aparición pública en pareja
La nieta del rey Juan Carlos asiste a un evento de Dior acompañada de Jorge Navalpotro, confirmando un romance que ya había compartido en redes
Marzo 05, 2026
 · 
Camila Torre Forcén