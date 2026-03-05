Revista
Victoria Federica de Marichalar hace oficial su relación en su primera aparición pública en pareja

La nieta del rey Juan Carlos asiste a un evento de Dior acompañada de Jorge Navalpotro, confirmando un romance que ya había compartido en redes

Marzo 05, 2026 
Camila Torre Forcén


Lo que parecía una cita más en su agenda de moda terminó convirtiéndose en toda una declaración personal que ha creado controversia y emocionado a los seguidores. Victoria Federica de Marichalar convirtió su común asistencia en los desfiles de Dior en el escenario perfecto para hacer oficial y pública su relación con Jorge Navalpotro, marcando así un nuevo capítulo en su vida pública.

Acostumbrada a ser mencionada en los medios por su estilo y su presencia constante en el front row, esta vez la conversación fue otra. Más allá de su look siempre elegante y contemporánea de la maison, pero lo que robó la atención fue la naturalidad con la que se dejó ver junto a su pareja. Sin poses forzadas ni intentos de evasión, la pareja compartió gestos espontáneos que hizo suspirar a muchas.

Durante meses se había especulado dando pistas sobre su romance, esta aparición fue la confirmación definitiva. La nieta del rey emérito Juan Carlos I decidió que ya no había motivo para separar su vida privada de su imagen pública.

Más que un simple debut en pareja, el gesto es una evolución: Victoria Federica ya no solo construye su identidad dentro de la moda, sino también desde una perspectiva más personal y auténtica. Fue una forma de tomar el control de la historia.

Victoria Federica de Marichalar
Camila Torre Forcén
