Maná arranca la segunda etapa de Vivir Sin Aire Tour en Nueva York con dos shows agotados

Este logro es testimonio de la profunda conexión entre la banda y su público, así como del entusiasmo continuo por vivir la experiencia en vivo de uno de los actos más legendarios del rock en español.

Los fans corearon los clásicos inolvidables de Maná y celebraron sus casi cuatro décadas de música que ha trascendido generaciones. La producción en escena, con elementos visuales renovados, cascada de agua y una energía inigualable, fue el complemento perfecto para un inicio de gira histórico.

La gira sigue su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y El Picnic festival en Costa Rica.

