Revista
Entretenimiento

Maná arranca la segunda etapa de Vivir Sin Aire Tour en Nueva York con dos shows agotados

La emblemática banda mexicana Maná arrancó la segunda etapa de su “Vivir Sin Aire Tour”, con un fin de semana totalmente agotado en UBS Arena y Barclays Center en el estado de NY.

Marzo 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
mana-retira-colaboracion-con-nicky-jam.jpg

Este logro es testimonio de la profunda conexión entre la banda y su público, así como del entusiasmo continuo por vivir la experiencia en vivo de uno de los actos más legendarios del rock en español.

Los fans corearon los clásicos inolvidables de Maná y celebraron sus casi cuatro décadas de música que ha trascendido generaciones. La producción en escena, con elementos visuales renovados, cascada de agua y una energía inigualable, fue el complemento perfecto para un inicio de gira histórico.

La gira sigue su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y El Picnic festival en Costa Rica.

Maná
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
britney-spears-detenida.jpg
Entretenimiento
Britney Spears fue detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Carlos Rivera sorprendió como invitado especial en concierto de Il Volo en el Auditorio Nacional
Entretenimiento
Carlos Rivera aparece por sorpresa en concierto de Il Volo y estrenan canción en el Auditorio Nacional
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?
Entretenimiento
¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco
Funeral For Singer Liam Payne, Former Member Of One Direction
Entretenimiento
Harry Styles habla de la muerte de Liam Payne: “Perder a un amigo así es increíblemente difícil”
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
El empresario mexicano está saliendo con la actriz británica y aunque su relación no ha sido confirmada, salieron a la luz fotos de ellos juntos
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Georgios Frangulis? El prometido de Aryna Sabalenka
Entretenimiento
¿Quién es Georgios Frangulis? El prometido de Aryna Sabalenka
El empresario y la número uno del tenis mundial acaban de anunciar su compromiso, te contamos quién es él
Marzo 04, 2026
 · 
Tania Franco
benny blanco selena gomez
Entretenimiento
Selena Gomez sorprende al besar los pies de Benny Blanco y el momento se vuelve viral
Durante una conversación relajada en podcast, la cantante protagonizó un gesto inesperado hacia su prometido que desató reacciones en redes sociales
Marzo 04, 2026
 · 
Tania Franco
Test: ¿Qué tanto sabes de "The Crown"?
Entretenimiento
Test: ¿Qué tanto sabes de “The Crown”?
Octubre 25, 2020
 · 
Caras