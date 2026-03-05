Revista
Britney Spears fue detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante fue detenida por la patrulla de caminos de california y después fue puesta en libertad

Marzo 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
britney-spears-detenida.jpg

Getty

Britney Spears fue arrestada en Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol, el pasado 4 de marzo por la noche, dijeron fuentes policiales a TMZ.

La cantante pop de 44 años fue detenida a las 9:30 pm del miércoles y fichada a las 3:00 am, para después ser liberada alrededor de las 6:00 am, informó TMZ, citando los registros de reclusos del Sheriff del condado de Ventura.

Britney fue trasladada a una estación policial donde fue registrada en el sistema de detención del condado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo bajo custodia. Horas después fue liberada mediante el procedimiento conocido como “cite and release”, un mecanismo que permite que el acusado enfrente el proceso legal en libertad mientras continúan las investigaciones.

La cantante deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se revisará el cargo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

Cabe recordar que no es la primera vez que la intérprete enfrenta problemas legales. En 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel de sis meses por un presunto atropello con fuga y por conducir sin licencia válida en Los Ángeles. Finalmente los cargos fueron retirados después de que Britney Spears pagó al dueño por los daños del vehículo y fue absuelta.

En 2023 fue arrestada y recibió una infracción por no tener una licencia válida y por no proporcionar a un oficial un comprobante de seguros.

