Selena Gomez sorprende al besar los pies de Benny Blanco y el momento se vuelve viral

Durante una conversación relajada en podcast, la cantante protagonizó un gesto inesperado hacia su prometido que desató reacciones en redes sociales

Marzo 04, 2026 • 
Tania Franco
Selena Gomez volvió a generar conversación en redes después de protagonizar un momento inesperado junto a su prometido, el productor musical Benny Blanco, durante una grabación del podcast Friends Keep Secrets.

En medio de la conversación, la cantante se inclinó y besó uno de los dedos del pie de Blanco, un gesto que tomó por sorpresa incluso al propio productor. El momento fue compartido en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa y humor.

¿Por qué sus pies causaron controversia?

La escena ocurre semanas después de que los pies del productor se volvieran tema de conversación en internet tras aparecer descalzo en el mismo programa, lo que generó comentarios entre los seguidores del podcast.

Lejos de incomodarse, la pareja se tomó la situación con naturalidad y continuó la conversación entre risas. El momento terminó convirtiéndose en otro episodio viral protagonizado por la cantante y el productor.

