Color, energía y libertad: la exposición de Pilar Mainou abre una conversación íntima con el espectador

La artista abstracta mexicana Pilar Mainou inaugura su primera exposición individual llamada “Una mirada, una artista”, que estará del 14 al 28 de marzo en Casa Polivalente Roma en la Ciudad de México

Marzo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
PM3.jpeg

Cortesía

La muestra reúne 16 obras en gran y mediano formato que exploran el color como energía en movimiento y proponen una experiencia sensorial que invita a sentir antes que interpretar.

“Esta exposición es una conversación abierta entre mi emoción y tu mirada; es el momento en el que dejo de guardar lo que siento y lo pongo frente a ustedes”, afirma Mainou. La muestra marca una etapa de afirmación personal y artística: un punto donde la contención se transforma en gesto y la emoción encuentra su forma en el lienzo.

Con formación sólida en diseño, creación y fabricación de joyería, Mainou traslada a la pintura una sensibilidad construida desde el detalle, la estructura y el equilibrio. Su transición del metal y las gemas al lienzo no representa un cambio radical, sino una expansión natural de su lenguaje creativo.

“Mi obra nace de mi interior, de mi sensibilidad, incluso de esa parte que antes consideraba demasiado intensa. Nace del momento en que la emoción ya no cabe dentro de mí; nace de ese instante en que dejo de querer controlarlo todo”, comparte la artista.

PM6.jpeg

Cortesía

Su trabajo se sitúa dentro de la abstracción gestual, pero sin dramatismo ni exageración. Pintar para Mainou es una acción física y atenta: el trazo puede ser fuerte o amplio, pero siempre existe control y cuidado. Las capas superpuestas revelan procesos emocionales y estados internos —expansión, celebración, memoria— que se manifiestan como campos de energía donde el color construye espacio y pulso.

Las piezas no buscan narrar historias ni representar objetos. Funcionan como reflejos de estados internos. El color no explica emociones: las provoca. En esa fricción entre gesto rápido y gesto lento, entre mancha opaca y veladura transparente, se construye una gramática visual coherente que apuesta por el equilibrio y la sensibilidad.

“Lo que quiero que el espectador sienta es libertad para interpretar sin miedo a equivocarse. Que viva una emoción propia y no algo que yo le dicte. Quiero que sienta que su mirada también importa”, señala Mainou.

En un contexto social acelerado y saturado de estímulos, la artista plantea una postura clara: defender la sensibilidad como acto de resistencia contemporánea. “Hoy más que nunca necesitamos experiencias que no se consuman en segundos; necesitamos volver a confiar en lo que sentimos”.

05 HAY NUBES EN EL HORIZONTE.jpg

Cortesía

La exposición representa una etapa de consolidación en su carrera: una transición de exploración hacia una mayor definición y madurez de su propuesta. Tras un proceso de aproximadamente dos años, incluyendo recientemente la experimentación con acrílicos Hi-Flow por primera vez, Mainou logró reunir un conjunto de obras que dialogan entre sí como un recorrido de vitalidad, energía contenida y presencia. Si esta exposición pudiera resumirse en una palabra, la artista no duda: “Honestidad”.

Además de su práctica en estudio, Pilar Mainou cuenta con presencia internacional a través de la mayor y más importante plataforma global, ARTSY. Ha publicado en Mombo Art Magazine —donde fue seleccionada para portada— y actualmente participa en la Feria Internacional de Montmartre con la Galería 1819 Art Gallery, bajo la curaduría de Antonio Sánchez.

Como parte del compromiso social de la artista, un porcentaje de las ganancias será donado a La Cana (www.lacana.mx), organización dedicada a la reinserción social de mujeres privadas de la libertad, y a Mi Valedor (www.mivaledor.com), proyecto que impulsa oportunidades laborales y visibilidad para personas en situación de calle.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
