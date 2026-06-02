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Clint Eastwood se retira del cine y revela a los 96 años los secretos de su salud de hierro

Con 96 años de edad y una larga trayectoria, Clint Eastwood se despide de Hollywood mientras comparte el secreto de su longevidad.

Junio 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Clint Eastwood se despide de Hollywood a los 96 años

Clint Eastwood se despide de Hollywood a los 96 años

Getty Images

Tras una exitosa carrera de más de siete décadas y más de 70 películas, Clint Eastwood anunció su retiro de Hollywood a los 96 años, un artista que destacó por su versatilidad como actor y director, triunfando en géneros tan diversos como el wéstern, el drama, el romance y el cine bélico.

Con cuatro premios Oscar, el actor y director dejó una huella imborrable en el cine con clásicos como El bueno, el malo y el feo, Los imperdonables, Golpes del destino y Gran Torino, un legado difícil de igualar y superar.

Clint Eastwood se despide de Hollywood a los 96 años

Kyle Eastwood confirmó oficialmente el retiro de su padre, Clint Eastwood, poniendo fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que el legendario cineasta estuviera preparando una nueva película.

Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una experiencia fantástica”, reveló el hijo del director durante un concierto realizado el pasado mes de noviembre, que quedó registrado en un video que recientemente se hizo viral.

Fiel a su intensa ética de trabajo, Eastwood solía protagonizar las películas que dirigía, y su última actuación fue en Llora macho (2021), mientras que su despedida como director llegó con el thriller judicial Jurado n.º 2 (2024).

clint eastwood

Clint Eastwood se despide de Hollywood a los 96 años

Getty Images

El secreto de Clint Eastwood para mantenerse saludable a los 96 años

El pasado 31 de mayo, Clint Eastwood celebró su cumpleaños número 96, el actor y director ha confesado que parte fundamental de su longevidad, es mantenerse ocupado y seguir realizando proyectos personales.

Mucha gente, al jubilarse, simplemente se apaga”, comentaba Eastwood a Esquire un par de años antes de su jubilación de Hollywood.

Sin embargo, la longevidad de Clint se atribuye a una combinación de actividad mental constante, ejercicio, buena alimentación, una vida libre de adicciones y una actitud equilibrada, hábitos que le han permitido mantenerse activo y saludable a los 96 años.

El actor reveló para Muscle & Fitness, que desde muy joven comenzó a entrenar con pesas, a pesar de que en su época no eran bien visto.

En aquella época todo era entrenamiento con peso libre. Pero a mí me gustaba levantar pesas porque siempre me sentía bien después de entrenar. También me gustaba beber mucha cerveza y pensé que levantar pesas era una buena manera de mantenerme en forma”.

El actor ha mantenido durante años una rutina de ejercicio basada en pesas, dedicando una hora diaria al entrenamiento y enfocando cada sesión en diferentes grupos musculares.

Un día hago solo hombros y brazos. Otro espalda y pecho. Al día siguiente, piernas, y así. Y si me da tiempo también hago cardio”. Esta rutina la ha seguido de lunes a domingo, sin importar su situación ni su carga de trabajo. “Si tengo que trabajar de noche y me acuesto a las 6 de la mañana, duermo hasta las 3 de la tarde y voy directamente al gimnasio. Después, vuelta al trabajo”.

Por otra parte, la alimentación ha sido clave en la longevidad de Eastwood, quien durante años ha seguido una dieta baja en grasas y rica en proteínas, basada en pescado, frutas, verduras y pasta, evitando la carne roja, los lácteos, el azúcar y el alcohol para cuidar su salud cardiovascular.

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