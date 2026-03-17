Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín

Durante una reciente entrevista, la conductora Andrea Legarreta habló abiertamente sobre el nuevo romance del cantante Erik Rubín, quien recientemente fue captado de la mano con una misteriosa y joven mujer, de la que aún se desconoce su identidad.

Andrea dijo que no sabe si se trata de una relación formal, aunque aseguró que ya tuvo la oportunidad de conocer a la joven con quien Erik está saliendo. “No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve oportunidad de conocerla y me parece una niña linda, y a él lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo feliz, y lo único que deseamos el uno para el otro es que estemos con gente buena”, expresó.

Por otro lado, Andrea Legarreta recordó las críticas que surgieron cuando ella y Erik anunciaron su separación. “Nos calificaban de ridículos, de : ‘Ay, sí, eso de que se separan desde el amor’. Y nosotros, nuestra separación ha sido muy sana y muy amorosa. Hay mucho agradecimiento, hay mucha vida compartida y duramos 23 años. O sea, fue una historia, yo considero que de éxito en el amor”.

Cabe recordar que el matrimonio concluyó formalmente en febrero de 2023, después de 22 años juntos y dos hijas en común. En su comunicado de separación, ambos señalaron, “la historia de pareja se fue desgastando hasta que entendimos que lo más sano era separarnos”.