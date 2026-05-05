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Blake Lively y Justin Baldoni ponen fin a su disputa legal

Los actores alcanzaron un acuerdo extrajudicial que pone fin a la batalla que mantenían desde 2024, derivada de su colaboración en la película It Ends With Us.

Mayo 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El arreglo entre los actores se concretó semanas después de que se enfrentaran en un juicio programado en Nueva York. El conflicto comenzó cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni, a quien acusó de acoso profesional, personal y sexual durante el rodaje, además de señalar represalias y una supuesta campaña de desprestigio. En respuesta, el también actor interpuso contrademandas por difamación y daños a su reputación, lo que derivó en una batalla legal de alto perfil mediático con múltiples acusaciones cruzadas.

A lo largo del proceso, varios de los cargos fueron desestimados por el juez, incluyendo algunas de las acusaciones más graves, mientras que otros, como los relacionados con represalias e incumplimiento de contrato seguían vigentes y estaban a punto de llegar a juicio. Esta situación incrementó la presión sobre ambas partes para buscar una resolución fuera de los tribunales.

Finalmente, mediante un comunicado conjunto, Lively y Baldoni confirmaron que lograron un acuerdo confidencial, cuyos términos no fuero relevados públicamente. En el documento, ambos destacaron el impacto de la película en la concientización sobre la violencia doméstica y manifestaron su intención de avanzar hacia un entorno laboral más respetuoso.

El cierre del caso marca el fin a más de un año de tensiones legales y mediáticas que también involucraron a figuras cercanas como Ryan Reynolds.

Blake Lively
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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