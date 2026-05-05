Blake Lively y Justin Baldoni ponen fin a su disputa legal

El arreglo entre los actores se concretó semanas después de que se enfrentaran en un juicio programado en Nueva York. El conflicto comenzó cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni, a quien acusó de acoso profesional, personal y sexual durante el rodaje, además de señalar represalias y una supuesta campaña de desprestigio. En respuesta, el también actor interpuso contrademandas por difamación y daños a su reputación, lo que derivó en una batalla legal de alto perfil mediático con múltiples acusaciones cruzadas.

A lo largo del proceso, varios de los cargos fueron desestimados por el juez, incluyendo algunas de las acusaciones más graves, mientras que otros, como los relacionados con represalias e incumplimiento de contrato seguían vigentes y estaban a punto de llegar a juicio. Esta situación incrementó la presión sobre ambas partes para buscar una resolución fuera de los tribunales.

Finalmente, mediante un comunicado conjunto, Lively y Baldoni confirmaron que lograron un acuerdo confidencial, cuyos términos no fuero relevados públicamente. En el documento, ambos destacaron el impacto de la película en la concientización sobre la violencia doméstica y manifestaron su intención de avanzar hacia un entorno laboral más respetuoso.

El cierre del caso marca el fin a más de un año de tensiones legales y mediáticas que también involucraron a figuras cercanas como Ryan Reynolds.