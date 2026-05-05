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Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte

La actriz apuesta por un diseño strapless en blanco y negro, pintado a mano, que convierte la alfombra roja en una expresión de “Costume Art” junto al propio Michael Kors.

Mayo 04, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte

Getty Images.

La Met Gala 2026 volvió a reunir a las grandes figuras de la moda y el espectáculo, y una de las apariciones más elegantes de la noche fue la de Anne Hathaway. La actriz llegó a la alfombra roja con un imponente vestido strapless en blanco y negro firmado por Michael Kors, alineándose perfectamente con el código de la noche: “Costume Art”.

Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte

Getty Images.

El diseño, pintado a mano, destacó por sus detalles ornamentales y simbólicos: un ave en pleno vuelo y manos extendidas que recorren la falda, creando una narrativa visual que transforma la pieza en una auténtica obra de arte. La silueta estructurada, con un corset definido y una falda amplia, realzó su figura con elegancia clásica, mientras que el contraste monocromático aportó dramatismo y sofisticación.

Anne Hathaway deslumbra en la Met Gala 2026 con un vestido de Michael Kors inspirado en el arte

Getty Images.

Anne Hathaway complementó el look con joyería discreta y un peinado recogido, permitiendo que el vestido fuera el protagonista absoluto.

Anne Hathaway Michael Kors Met Gala
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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