“El guante era su armadura”: Jaafar Jackson revela cómo Michael Jackson usaba la moda

Para Michael Jackson, la moda nunca fue un accesorio superficial, fue una extensión directa de su narrativa artística. Así lo revela Jaafar Jackson, quien al prepararse para interpretarlo entendió que cada prenda tenía una función emocional, visual y coreográfica.

Uno de los ejemplos más claros es el icónico guante. Una pieza que marcaba el momento de salir a escena y transformarse. Ese gesto —ponerse el guante, ajustar el fedora, cerrar la chamarra— no era casual, sino parte del ritual que definía su presencia. La ropa, en ese sentido, comunicaba poder, misterio y control antes incluso de que comenzara la música.

El guante, para Michael, yo diría que era como su armadura. No se sentía completamente listo si no tenía algunas de esas piezas puestas para salir a presentarse. Jaafar Jackson

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La ropa y el movimiento

Pero el enfoque iba mucho más allá de la estética. Michael pensaba en cómo la prenda se movía con el cuerpo. Durante la preparación de “Smooth Criminal”, por ejemplo, buscó la manera de que su corbata reaccionara al giro con precisión, añadiendo peso para lograr el efecto exacto. Lo mismo ocurría con sus chaquetas, diseñadas para elevarse ligeramente en los giros, o con sus pantalones, adaptados para permitir patadas y movimientos extremos sin perder la silueta.

Recuerdo historias de cuando estaba haciendo “Smooth Criminal”, buscaba que su corbata se moviera con el giro como quería, así que le añadieron peso —como una moneda— para lograr ese efecto. Jaafar Jackson.

Ese nivel de detalle demuestra que entendía que el público no solo veía un baile, sino una composición completa donde la moda amplificaba cada gesto. La luz, el brillo, las texturas y el peso de las piezas estaban pensados para generar impacto visual en sincronía con la coreografía.

Lionsgate

Creo que mi favorito es el de los Grammy, porque todo el trabajo de pedrería y detalles está hecho a mano. Era pesado ponérselo, pero me encanta cómo se ve cuando la luz lo golpea. Jaafar Jackson

Al final, Michael Jackson pensaba en la moda como otro medio de comunicación, que después de su muerte, gran parte de sus pertenencias fueron subastadas, Lady Gaga confesó haber adquirido en subastas más de 400 artículos que conserva en una habitación climatizada en su casa. Su ropa hablaba antes, durante y después de cada movimiento, convirtiendo la moda en una herramienta narrativa que redefinió la forma en la que entendemos el performance pop.