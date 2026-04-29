Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en el primer thriller de “Verity”

Las actrices se unen por primera vez en la cinta basada en una novela de Colleen Hoover, la escritora de “Romper el círculo”

Abril 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
anne-hathaway-dakota-johnsonjpeg

La esperada adaptación cinematográfica de Verity, basada en la novela de Colleen Hoover, presentó su primer avance oficial, confirmando que Anne Hathaway y Dakota Johnson compartirán pantalla en un thriller psicológico que ya genera gran expectativa entre los fans del género. El fime, dirigido por Michael Showalter, está programado para estrenarse en octubre de 2025 y forma parte de las adaptaciones más ambiciosas del año.

La historia sigue a Lowen Ashleigh, interpretada por Dakota, una escritora con problemas económicos que recibe la oportunidad de su vida: terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, personaje de Hathaway, quien queda incapacitada tras un misterioso accidente. Para ello, Lowen se traslada a la casa de la famila Crawford, donde comienza a investigar los archivos y notas de la autora.

Sin embargo, la trama da un giro inquietante cuando la protagonista descubre un manuscrito oculto que contiene revelaciones perturbadoras sobre la vida de Verity. Este hallazgo pone en duda si los escritos de la autora son ficción o confesiones reales, desatando una atmósfera de tensión psicológica y misterio que envuelve a todos los personajes.

anne-hathaway-dakota-johnson.jpeg

El primer teaser del filme ha llamado la atención por su tono oscuro y provocador, incluyendo escenas intensas entre las protagonistas que mezclan elementos de suspenso, erotismo y terror psicológico. La producción apuesta por una narrativa ambigua y cargada de giros, lo que la distingue de otras adaptaciones previas de la escritora.

Anne Hathaway Dakota Johnson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Karol G se presentará en México con el Mañana Será Bonito Tour
Entretenimiento
Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en México
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jurassic-park.jpeg
Entretenimiento
Sam Neill, actor de “Jurassic Park”, supera el cáncer tras cinco años de tratamiento
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ariana Grande cancela conciertos en Monterrey
Entretenimiento
Ariana Grande anuncia su nuevo álbum “Petal”
Abril 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
michael-jackson-serie.jpeg
Entretenimiento
“Michael” el biopic del “rey del pop”, rompe récords en taquilla mundial
Abril 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
Joe Jackson
Entretenimiento
Las confesiones más desgarradoras de Michael Jackson sobre su padre: “Había veces que me enfermaba de miedo”
Gracias a la biopic del Rey del Pop, han surgido videos a lo largo de los años de cómo Michael habló como pocas veces sobre el dolor que marcó su infancia con Joseph Jackson.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
lucero-caras-revista.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Lucero nos cuenta lo que nadie sabe de su faceta como mamá
Así, sin filtros, la actriz y cantante se describe como una mamá presente, ‘barco’ pero firme en valores. Hoy celebra a sus hijos, honra a su madre y vive un nuevo capítulo sobre el escenario con su gira Siempre Contigo en la que celebra 46 años de trayectoria. Además se sincera sobre la maternidad, la lactancia, el miedo de ser mamá primeriza y hasta de cuando su hija Lucero le pidió que la castigara.
Abril 27, 2026
 · 
Caleb Torres
cristian-castro-nueva-novia.jpeg
Entretenimiento
Cristian Castro estrena romance con la empresaria Victoria Kühne
La regiomontana compartió una foto junto al artista durante un viaje a Nueva York
Abril 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez