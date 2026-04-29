Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en el primer thriller de “Verity”

La esperada adaptación cinematográfica de Verity, basada en la novela de Colleen Hoover, presentó su primer avance oficial, confirmando que Anne Hathaway y Dakota Johnson compartirán pantalla en un thriller psicológico que ya genera gran expectativa entre los fans del género. El fime, dirigido por Michael Showalter, está programado para estrenarse en octubre de 2025 y forma parte de las adaptaciones más ambiciosas del año.

La historia sigue a Lowen Ashleigh, interpretada por Dakota, una escritora con problemas económicos que recibe la oportunidad de su vida: terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, personaje de Hathaway, quien queda incapacitada tras un misterioso accidente. Para ello, Lowen se traslada a la casa de la famila Crawford, donde comienza a investigar los archivos y notas de la autora.

Sin embargo, la trama da un giro inquietante cuando la protagonista descubre un manuscrito oculto que contiene revelaciones perturbadoras sobre la vida de Verity. Este hallazgo pone en duda si los escritos de la autora son ficción o confesiones reales, desatando una atmósfera de tensión psicológica y misterio que envuelve a todos los personajes.

El primer teaser del filme ha llamado la atención por su tono oscuro y provocador, incluyendo escenas intensas entre las protagonistas que mezclan elementos de suspenso, erotismo y terror psicológico. La producción apuesta por una narrativa ambigua y cargada de giros, lo que la distingue de otras adaptaciones previas de la escritora.