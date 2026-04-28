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Cher pierde de nuevo la batalla legal por la custodia de su hijo

El tribunal de Los Ángeles negó la petición de la cantante para que su hijo, Elijah Blue Allman, fuera puesto bajo una tutela temporal

Abril 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cher y su hijo Elijah Blue Allman

GETTY IMAGES

Durante una audiencia, la jueza rechazó la solicitud de la cantante para designar a un administrador que controlara el patrimonio de su hijo, quien se encuentra en un hospital psiquiátrico, aunque dejó abierta la posibilidad de que vuelva a presentarla más adelante, según reportó “People”.

La decisión se basó en que, a juicio de la corte, no existe una urgencia suficiente que justifique la medida. Cher había argumentado que su hijo de 49 años, enfrenta problemas de salud mental y consumo de sustancias que lo incapacitan gravemente.

Allman participó en la audiencia por videollamada desde un hospital, donde permanece internado por sus problemas de adicción y salud mental, mientras intenta estabilizar su estado mental, ademas, enfrenta cargos penales en New Hampshire, relacionados con dos casos distintos.

La artista solicitó inicialmente esta medida en diciembre de 2023, buscando ser la única responsable de los bienes de su hijo, debido a que su hijo es incapaz de gestionar los activos financieros que tiene a su disposición, alrededor de 100.000 euros anuales que le dejó su padre.

En su petición, Cher alegó que su hijo “está gravemente discapacitado”. Sin embargo, el juez negó que exista una urgencia para conceder la solicitud.

El abogado de Allman, Avi Levy, declaró en un comunicado, “hoy, el tribunal volvió a rechazar cualquier fundamento para una tutela provisional sobre el patrimonio de Elijah. El tribunal no ha considerado que Cher haya cumplido con la carga probatoria que le impone el Código Sucesorio de demostrar que una tutela provisional era necesaria para proteger a Elijah”.

De acuerdo con TMZ, Allman fue arrestado el pasado mes de febrero por agresión y allanamiento de morada en una escuela en Concord.

Cher
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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