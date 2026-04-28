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Taylor Swift reveló cómo el enojo y la catarsis dieron vida a la versión de 10 minutos de “All Too Well”

Compartió como un momento de dolor durante los ensayos del Speak Now Tour terminó convirtiéndose en una de las canciones más queridas —y devastadoras— de su carrera.

Abril 28, 2026 • 
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Kevin Mazur/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Mucho antes de que Taylor Swift convirtiera “All Too Well (10 Minute Version)” en un fenómeno cultural, la canción nació como una herida abierta. En una conversación con The New York Times, la artista recordó que todo comenzó durante un ensayo del Speak Now Tour en 2011, surgió un momento que cambiaría su carrera y las “reglas” de la industria musical.

Tienes 21 años, sientes un dolor insoportable… como si la tristeza fueras tú y tú fueras la tristeza.
Taylor Swift

Un momento espontáneo que conectó con millones

Lejos de una sesión formal de composición, Swift explicó que empezó a tocar los mismos cuatro acordes una y otra vez durante una prueba de sonido y, casi sin pensarlo, comenzó a desahogarse en una especie de monólogo emocional improvisado. Ese momento —que duró más de diez minutos— fue, según sus palabras, una verdadera “catarsis de emoción intensa”, marcada por el dolor, la rabia y frases mucho más crudas que las que terminarían en la versión original.

Fueron más de diez minutos de este monólogo emocional. No era coherente ni estaba estructurado.
Taylor Swift
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Getty Images

El momento pudo haberse perdido para siempre si un ingeniero de sonido no lo hubiera grabado. Fue gracias a ese registro que Swift volvió a escucharlo y entendió que había algo poderoso ahí. Aunque la versión de 2012 de All Too Well tuvo que condensarse y suavizar algunos de sus pasajes más punzantes, la esencia de aquella descarga emocional sobrevivió.

Había partes muy furiosas, muy duras, y sentí que tenía que convertirlo en una canción un poco más digerible.
Taylor Swift

El éxito lo hicieron los fans

Con los años, los fans hicieron de la canción un clásico de culto dentro de su discografía. Como recordó la cantante, fueron ellos quienes insistieron durante años en escuchar la mítica versión de diez minutos, elevando el tema a una dimensión inesperada, algo similar a lo que ocurrió con Cruel Summer.

Esa canción no hizo mucho ruido los primeros seis meses o un año, pero luego los fans hicieron eso que han hecho varias veces...como si dijeran: “No nos importa si una disquera quiere lanzarla o no, la amamos”.
Taylor Swift
taylor-swift-kanye-west-demanda.jpg

Getty Images

Cuando Swift comenzó a regrabar su catálogo por el problema que tuvo con Scooter Braun, decidió reconstruir esa versión extendida. El proceso, confesó, fue casi arqueológico: revisar diarios, buscar viejos demos, reconstruir letras perdidas y rastrear fragmentos olvidados.

Fue el proceso de restauración más extenso que he hecho con una canción. No creo volver a vivir algo así jamás.
Taylor Swift

El resultado fue el lanzamiento de “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” en 2021, una pieza que trascendió su origen como balada de ruptura para convertirse en una obra emblemática sobre memoria, duelo y furia transformada en arte.

Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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