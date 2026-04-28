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Madonna y Sabrina Carpenter lanzarán colaboración musical

La “reina del pop”, lanzará oficialmente “Bring Your Love”, su esperada colaboración con Carpenter, después del show sorpresa que ofrecieron en Coachella

Abril 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Madonna confirmó oficialmente que está por estrenar una nueva canción con Sabrina Carpenter el 30 de abril, luego de acompañarla en su presentación en el festival de Coachella, donde ambas ofrecieron uno de los momentos más emotivos del festival.

La cantante escribió con la portada oficial del sencillo, “tenemos algo que decir al respecto. Bring Your Love, 30 de abril, 3:00 pm, PST”. Por su parte, Sabrina replicó el anuncio, provocando que el anuncio se viralizara rápidamente en redes sociales y provocara la reacción emotiva de sus fans.

Hace una semana, ambas protagonizaron un momento especial, cuando la cantante sorprendió al invitar a Madonna al escenario principal como headliner del segundo finde del festival. Juntas interpretaron los clásicos “Vogue” y “Like a Prayer”, para después estrenar en vivo por primer vez “Bring Your Love”, el primer sencillo del nuevo álbum de la reina del pop, Confessions II.

El nuevo tema es una colab cargada de energía dance en la que se unen dos generaciones del pop, consideradas máximas figuras del género.

Fuentes cercanas a la producción señalan que se trata de una canción original escrita y producida bajo la visión de la reina del pop junto a su colaborador Stuart Price.

Madonna Sabrina Carpenter
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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