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Renata Notni habla sobre su ruptura con Diego Boneta

Por primera vez, la actriz rompió el silencio y dejó claro que no sufrió violencia luego de algunos videos que durante su romance los mostraron en supuestas discusiones en lugares públicos

Abril 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
diego y renata

Los actores terminaron su noviazgo de cinco años, tras una relación que inició en el 2020 y se hizo pública en 2021. La actriz Renata Notni habló sobre el fin de su relación y aseguró que se dio en buenos términos y con respeto mutuo.

Notni explicó a la prensa que la decisión fue tomada de manera consciente y sin problemas de por medio, y destacó que el cariño prevalece a pesar de que su romance terminó.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante medios como Despierta América.

Además, aseguró que ambos atraviesan la separación en tranquilidad, “los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”.

Al hablar sobre el romance que compartieron, Renata destacó, “tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”.

Finalmente, dijo que le desea lo mejor al actor y que sea muy feliz.

Renata Notni y Diego Boneta
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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