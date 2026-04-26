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Anahí y Manuel Velasco: 14 años de una historia de amor que nació de la amistad

Antes del romance, fueron amigos durante un año; hoy, su historia sigue creciendo entre familia, tradiciones y complicidad.

Abril 25, 2026 • 
Tania Franco
Anahí y Manuel Velasco: 14 años de una historia de amor que nació de la amistad

Instagram: Anahí.

El aniversario de Anahí y Manuel Velasco no solo marca 14 años de historia en común, también revive una de las love stories más entrañables del entretenimiento mexicano, una relación que, como la propia artista nos contó, comenzó mucho antes del romance.

Su historia de amor

Cuando Anahí fue nuestra portada en 2025, nos compartió que su historia con Manuel no empezó con un flechazo inmediato, sino con una amistad. Durante cerca de un año se conocieron, se acompañaron y construyeron confianza antes de dar paso al amor. “Fuimos amigos primero”, recordó entonces, dejando claro que esa conexión genuina fue el cimiento de todo lo que vendría después.

Soy el más afortunado de tener una gran mujer a mi lado, a una extraordinaria mamá y una compañera incondicional.
Manuel Velasco Coello
Anahí y Manuel Velasco: 14 años de una historia de amor que nació de la amistad

Instagram: Manuel Velasco.

La intérprete nos confesó que ninguno de los dos buscaba una relación cuando se conocieron, pero el vínculo fue creciendo de manera natural hasta convertirse en una historia compartida. “Nos pegó el amor”, contó con la espontaneidad que la caracteriza, describiendo un romance que nació sin prisa, desde la complicidad y el entendimiento mutuo.

Gracias por regalarme lo más bonito que tengo , ¡mi familia! Por ser novios eternos, por tu lealtad y tu corazón gigante. Te amo mi güero. Mi lugar más seguro en el mundo. Siempre tú.
Anahí

Esa base, nacida en la amistad, ha sido clave en una relación que con los años evolucionó en matrimonio y familia. En 2015 la pareja llegó al altar, y hoy forman una familia junto a sus hijos Manuel y Emiliano, consolidando una historia donde el amor se ha tejido con lealtad, valores y vida en común.

Anahí y Manuel Velasco: 14 años de una historia de amor que nació de la amistad

Instagram: Manuel Velasco.

Para celebrar este aniversario, Anahí compartió una emotiva postal familiar acompañada de un mensaje dedicado a Manuel, a quien llamó “mi lugar más seguro en el mundo”, una frase que resume la esencia de una relación que ha crecido lejos del ruido y cerca de lo importante.

Anahí Manuel Velasco
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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