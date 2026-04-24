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Quién es y a qué se dedica Loli Bahía, la pareja de Rosalía

La española sorprendió en su último concierto en Ámsterdam de su tour mundial al correr hacia el público para abrazar a su novia, la modelo francesa con la que se rumorea que está saliendo desde el año pasado

Abril 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Rosalía dejó sin palabras a sus fans al protagonizar este romántico momento en el que se demuestra que el amor ha llegado de nuevo a su vida y que está más feliz y enamorada que nunca.

Fue desde el año pasado que se les empezó a ver juntas en las calles de París, Río de Janeiro y más. Este año, Rosalía la mencionó públicamente como su pareja en un agradecimiento.

Su historia comenzó dentro del mundo de la moda en París, ya que la cantante lleva años asistiendo a desfiles y trabajando con marcas de moda, por lo que coincidieron en Paris Fashion Week.

Loli Bahía es una modelo y también actriz francesa, nacida en 2002 en Lyon, quien se ha vuelto muy importante en la moda internacional.

La modelo profesional ha trabajado con marcas grandes como Louis Vuitton, Chanel o Saint Laurent. En 2020 debutó en pasarela y desde entonces ha desfilado en decenas de shows importantes.

También ha participado como actriz, como en la película Jeanne du Barry en 2023. Además, es embajadora de belleza de marcas como YSL Beauty. ++

Rosalía Loli Bahia
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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