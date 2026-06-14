Jake Short rompe el silencio tras la polémica por un comentario sobre Mika Abdalla

Jake Short rompió el silencio después de que un antiguo video suyo junto a su entonces prometida, Mika Abdalla, se volviera viral en redes sociales. El clip, grabado durante una participación en el podcast “The Sit and Chat”, generó críticas entre los usuarios debido a la forma en que el actor se refirió a la actriz.
Ante la controversia, Short publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que el comentario fue inapropiado. El actor calificó sus palabras como una “broma irrespetuosa e inmadura” y afirmó que asumía la responsabilidad por lo ocurrido. También señaló que el fragmento viral no refleja quién es actualmente ni la totalidad de su relación con Abdalla.
La polémica surgió poco después de que se confirmara el fin de la relación entre ambos. Tras la difusión del video, Jake y Mika emitieron una declaración conjunta en la que pidieron a sus seguidores no juzgar los cinco años que compartieron como pareja a partir de un único momento sacado de contexto. Ambos aseguraron que su relación estuvo basada en el cariño, el respeto y el apoyo mutuo.