Jake Short rompe el silencio tras la polémica por un comentario sobre Mika Abdalla

Jake Short rompió el silencio después de que un antiguo video suyo junto a su entonces prometida, Mika Abdalla, se volviera viral en redes sociales. El clip, grabado durante una participación en el podcast “The Sit and Chat”, generó críticas entre los usuarios debido a la forma en que el actor se refirió a la actriz.

IG: Jake Short.

Ante la controversia, Short publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que el comentario fue inapropiado. El actor calificó sus palabras como una “broma irrespetuosa e inmadura” y afirmó que asumía la responsabilidad por lo ocurrido. También señaló que el fragmento viral no refleja quién es actualmente ni la totalidad de su relación con Abdalla.

IG: Jake Short

La polémica surgió poco después de que se confirmara el fin de la relación entre ambos. Tras la difusión del video, Jake y Mika emitieron una declaración conjunta en la que pidieron a sus seguidores no juzgar los cinco años que compartieron como pareja a partir de un único momento sacado de contexto. Ambos aseguraron que su relación estuvo basada en el cariño, el respeto y el apoyo mutuo.