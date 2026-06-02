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El incómodo momento entre Mika Abdalla y Jake Short antes de romper su compromiso

La actriz ha causado revuelo por su interpretación en la serie “Off Campus”, gracias a su carisma y personalidad, su personaje de Allie Hayes será la protagonista de la segunda temporada. Lo que llamó la atención fue su expareja y el incómodo momento que le hizo pasar frente a cámaras.

Junio 02, 2026 • 
Tania Franco
El incómodo momento entre Mika Abdalla y Jake Short antes de romper su compromiso

Getty Images - Off Campus (ig)

Tras cinco años de relación y un compromiso que parecía encaminarlos al altar, Mika Abdalla y Jake Short han puesto fin a su historia de amor. La pareja se conoció durante el rodaje de la película “Sex Appeal” en 2022 y, desde entonces, construyó una de las relaciones más queridas entre los jóvenes actores de Hollywood. Sin embargo, en medio del fenómeno internacional de “Off Campus”, una representante de la actriz confirmó que ambos han decidido separarse, aunque continúan manteniendo una relación cordial y de apoyo mutuo.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

IG: Jake Short

El incómodo momento de su pasado

Fue en un podcast de tiempo atrás que los fans están desacando como “red flag”, donde Mika y Jake participaron, al lado del actor mejor conocido por su papel en "¡Buena suerte Charlie!”, Bradley Steven Perry y su esposa Natasha Bure, con la que actualmente esperan su primer hijo juntos.

Los cuatro pasaban un momento ameno, hasta que Perry le pide a Jake que describa a Mika y el actor sorprendió con su agresiva respuesta, describiéndola como “some bitch”, que traducido significa “una cualquiera” como un término ofensivo. A lo que la habitación reaccionó con sorpresa, ante la frialdad y crueldad con la que lo dijo, incluso la actriz de “Off Campus” dijo:

O sea, ella es la mejor persona que conoce, la mejor persona que ha conocido en su vida, ¿y yo soy una cualquiera?
Mika Abdalla
El incómodo momento entre Mika Abdalla y Jake Short antes de romper su compromiso

Youtube

El momento solo empeoró cuando después de su respuesta Mika Abdalla dice que tiene frío y le pide a Jake su camisa para cubrirse, a lo que él se niega. Incluso Bradley le insiste a Short para que se la de a su prometida y él no hizo ni el intento por quitársela, a lo que Natasha Bure le ofrece a su amiga un suéter.

Clip of ‘Off Campus’ Mika Abdalla and ex-fiancée Jake Short on his podcast gains traction after news of their split
by u/hairtie1 in Fauxmoi

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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